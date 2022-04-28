Emekli ikramiyesi ne zaman? Emekli bayram ikramiyeleri yatırılıyor…

Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerini yatırmaya başladı. Emekli ikramiyesi bugün yani 28 Nisan, 4/a’lı işçi emeklileri için 22, 23, 24, 25, 26 olanların ödemesi yapılacak. 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek. 4/a'lı işçi emeklileri için ; 17, 18, 19, 20, 21 olanların ödemeleri 27 Nisan itibariyle başlamıştı. Emekli ikramiyesi hesaplara 1100 TL olarak yatırılacak.

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Bayram ikramiyesi, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emeklilerin bir nebze de olsa kurtarıcısı oluyor. Bayram ikramiyesi için verilen tarihin yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin de araştırmaları yoğunlaştı. İşte emeklilerin bayram ikramiyesi detayları…

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

CHP geçtiğimiz hafta, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liradan 4 bin 253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini önerilmişti.

Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin son 5 yılda sadece yüzde 10 arttığına vurgu yapan DİSK-AR ise emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4 bin 500 TL ikramiye ödenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

NTV'de soruları cevaplandıran Bilgin, “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz” dedi.

ERDOĞAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN KAPILARI KAPATTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artışın şu an gündemde olmadığını söylemişti.

Partisinin grup toplantısı sonrası TBMM koridorlarında gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramda verilecek emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak “Çalışma Bakanı'nın dediği gibi, emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olacak” dedi.