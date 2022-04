Et krizinde 20 yıllık bilanço

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede et sıkıntısı olmadığını söyledi ancak Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre buzağı, büyükbaş hayvan ve yumurta üretiminde düşüş var.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zamlanan et fiyatlarının ardından ülkede et sıkıntısı olmadığını söyledi ancak Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre buzağı, büyükbaş hayvan ve yumurta üretiminde düşüş var. AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılında 2 bin 128 büyükbaş hayvan ithal edilirken, son 20 yılda ise ithal hayvan sayısı 8 milyon 738 bin 387 oldu. Karşılığında 7 milyar 864 milyon 974 bin 496 dolar ödendi. 302 milyon 375 bin 130 kg kırmızı et ithalatına ise, 1 milyar 439 milyon 264 bin 678 dolar ödeme yapıldı.

BUZAĞI SAYISINDA DÜŞÜŞ

Türkiye 2003 yılından 2009 yılına kadar hiç küçükbaş hayvan ithal etmezken, 2021'de 35 bin 384 ve 2022'nin ilk üç ayında 2 bin 390 küçükbaş hayvan ithal edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı performans programında yayınlanan verilere göre 2021 yılında önceki yıla göre buzağı sayısında yüzde 1.37 düşüş oldu, büyükbaş hayvan sayısında da yüzde 0.7 düşüş yaşandı. Küçükbaş hayvan sayısında yüzde 6.3 artış gözlenirken, yumurta üretimindeki düşüş ise yüzde 2.49 oldu. Vatandaşlar et fiyatlarındaki artışa büyük tepki gösteriyor. Kırmızı et, KDV indirimine rağmen son bir aylık dönemde yüzde 30'u aşan oranda zamlandı. Son bir yıllık zam ise yüzde 100'ü buldu.

Uruguay'dan yapılan ithalatla övünüyorlar

■ CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, yaptığı değerlendirmede “AKP'nin tarımda özelleştirme ve ithalat politikası bugün ülkemizin gıda bağımsızlığını tehdit eder hale getirdi” dedi. Milletvekili Sarıbal şöyle devam etti:

“Halen savaşta olan Rusya ve Ukrayna'dan buğday ve ayçiçek yağı gelmezse sofralar ekmeksiz, yemekler yağsız pişecek. TÜİK iki yıldır et üretimini açıklamıyor. Neredeyse Uruguay'dan canlı hayvan ithalatını övünerek anlatacaklar. AKP ithalatı sevdiği kadar ülkesini sevseydi bugün tarımda bu şekilde dışa bağımlı olmazdık.”