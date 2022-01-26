Farplas Otomotiv’de işçi kıyımı

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv yan sanayi firması olan Farplas Otomotiv'in sendikaya üye olan 100'ü aşkın işçiyi işten çıkardığı belirtildi. İşten çıkarılma endişesiyle karşı karşıya olan 2 bin işçinin olduğu ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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Kocaeli’de otomotiv yan sanayi firması olan Farplas Otomotiv’in Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olan ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen 100’ü aşkın emekçiyi işten çıkardığı belirtildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Geçen hafta ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için demokratik tepkilerini gösteren Farplas Otomotiv ve bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 2 bin işçi, kendilerine verilen sözlere rağmen yeni bir haksızlık ve saldırıyla karşı karşıya kaldı” denildi.

Dün çeşitli bölümlerden işçilere, çağrıldıkları bir otelde taşeron firmaların avukatları tarafından işten çıkış tebligatlarının yapıldığı belirtilen açıklamada, “Şu ana kadar bu yöntemle işten çıkarılan işçi sayısı 100’ü geçti” denildi.

‘ÜRETİM KAYBI GEREKÇESİYLE TAZMİNATSIZ ÇIKARMA’

Açıklamada, “Farplas Otomotiv işvereni işçilerin taleplerini dikkate almak, sendikalı çalışma isteğine saygı göstermek yerine, geçmişte olduğu gibi yine işçilere saldırmayı tercih etti. İşyerini iş kanununa aykırı şekilde taşeron şirketlere bölen, bu şirketleri de farklı işkollarında göstererek işçilerin sendikalaşmasını bugüne kadar önlemeyi başaran şirket, şimdi de işten çıkarmalarla sendikalaşmayı önlemeye çalışıyor” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu işten çıkarmaların işçilere korku vermek amacıyla yapıldığının belirtildiği açıklaya şöyle devam edildi:

“İşçiler tazminatsız çıkarılıyor ve aynı zamanda üretim kaybı gerekçesiyle şirketin kendilerinden tazminat talep edebileceği tehdidi yapılıyor. Oysa ne tazminatsız işten çıkarma, ne de işçilerden tazminat talep edilmesi yasal değildir. Sadece işçileri sindirme amacı taşımaktadır. Farplas işçileri bu durumun farkındadır.

Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Farplas Otomotiv işçileri sendikamızla birlikte mücadeleye devam edecek.”

İŞÇİLERDEN YÜRÜYÜŞ EYLEMİ

Öte yandan, işten atılan işçilerin bu sabah Birleşik Metal İş’in bölgede örgütlü olduğu fabrikalardan temsilcilerin de katılımıyla Farplas’ın önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Farplas Otomotiv işçilerinin sendikalı çalışmak için verdiği zorlu mücadele devam edecek. İşten çıkarmalar bu mücadeleyi sadece büyütür. Farplas'a sendikanın girmesi bu kez önlenemeyecek” denildi.

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