Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artırdı. Fed, 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 0,25-0,50 aralığına çekti.

Fed böylece Kasım 2018 sonrasında ilk kez faiz artırmış oldu.

Karara göre, Fed bu yıl içinde 6 faiz artışı daha yapabilir. Fed, bilanço küçültme kararını ise gelecekte bir toplantıda almayı değerlendiriyor.

Karar sonrasında dolar/TL, 14,67’den hafif yukarı yönlü hareket ettikten sonra tekrar geri çekildi.

ALTIN, DOLAR VE BORSADA İLK TEPKİLER

Ons altın da karar sonrasında 1914 dolardan 1900 doların altına doğru hareket etti ancak sonra tekrar yükselişe geçti.

Karar öncesinde yüzde 2,215 seviyesinde olan ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi, karar sonrasında yüzde 2,240’a yükseldikten sonra yüzde 2,185 seviyesine geriledi.

ABD hisse senedi piyasalarında da ciddi bir değişim olmadı. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri, karar sonrasında bir miktar düşüş kaydetseler de artıda seyrediyorlar.

1 ÜYE 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ İSTEDİ

25 baz puanlık faiz artışı kararı, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 8 üyesinden 7’sinin oyuyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

ABD’de tüketici enflasyonu, şubatta yüzde 7,9 ile 50 yılın zirvesine yükselmişti.

Fed, yıl sonu enflasyon beklentisini (PCE) yüzde 2,6’dan yüzde 4,3’e yükseltti. Fed’in yakından takip ettiği PCE, ABD'de tüketicinin gıda ve enerji grubu hariç satın aldığı mal ve hizmetlerdeki enflasyonu gösteren ‘ç

UKRAYNA ETKİSİ

Fed’in bugünkü karar metninde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ekonomik etkilerine de değinildi.

Metinde söz konusu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Fed, 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 4’ten yüzde 2,8’e düşürdü. Büyüme beklentisi 2023 için yüzde 2,2, 2024 için yüzde 2 olarak korundu.

2022 yılı işsizlik oranı beklentisi de yüzde 3,5 olarak korundu.

POWELL AÇIKLAMA YAPTI

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in bilanço küçültmeye önümüzdeki toplantılardan birinde başlayacağını, bugün konunun görüşüldüğünü dile getirdi.

ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirten Powell, iş gücü piyasasının da inanılmaz şekilde güçlü olduğunu söyledi.

Yüksek enflasyonun vatandaşlar için zorluk yarattığının farkında olduklarını belirten Powell, gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Powell’ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Rusya’nın Ukrayna işgali, enflasyonist baskıları artırdı.

* Tedarik sıkıntıları beklenenden daha büyük ve daha kalıcı. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor.

* Enflasyonun hedefe dönmesi ilk beklentilerimizden daha uzun zaman alacak. Enerji fiyatları, ABD enflasyonu üzerindeki baskıyı artıracak.

* Bütün işaretler sağlıklı bir ekonomimiz olduğunu söylüyor. Daha az destekleyici para politikasıyla da bu devam edebilir.

* Bilançonun daraltılması para politikasının sıkılaştırılmasında önemli bir rol oynayacak.

* Ukrayna’daki savaş, 2022 için ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 2,8’e çekilmesinde etkili oldu. Kimse Rus mallarına dokunmak istemiyor, bu da tedarik zincirlerinde sorun yaratıyor.

* Bir resesyon yaşanması olasılığı aşırı yüksek değil.

* Enflasyonun yılın ikinci yarısında aşağı geleceği beklentimizi devam ettiriyoruz.

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