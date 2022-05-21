Fıstıkta zam oyunu

İç Antep fıstığının toptan fiyatı, bazı stokçu tüccarların uyguladığı zam oyunuyla bir anda 430 liraya tırmandı.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomik krizin yol açtığı zam sağanağı fırsatçılara büyük kazanç kapısına dönüştü. 200 lira olması gereken iç Antep fıstığının toptan fiyatı, bazı stokçu tüccarların uyguladığı zam oyunuyla bir anda 430 liraya tırmandı. Devlet oyuna seyirci kalınca halk boş baklavaya mahkum oldu.

Güneydoğu illerinde yetişen Antep fıstığının piyasası ağırlıklı olarak Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ‘iç dünyası' pazarında oluşuyor. Arz talep dengesine göre oluşması gereken fiyat, hemen her yıl stokçu tüccarların müdahalesine uğruyor. Ancak bu yıl ekonomik krizi fırsat bilen stokçuların kar iştahı kabarınca oyun daha da büyüdü. Bu dönem iç fıstığın toptan kilo fiyatı 165 liradan başlayıp ihracat ve kurun etkisiyle 220 liraya kadar çıktı. Fiyatın daha sonra 200 lira civarına düşmesi bekleniyordu.

MÜDAHALE EDİLMEDİ

Ancak, düşük fiyattan 60-70 ton iç fıstığı depolayan stokçu tüccarlar, fiyatları yükseltmek için önce 240 TL, daha sonra 260 TL'den 300-500 kiloluk karşılıklı alım-satım yapmaya başladı. Devlet ithalat restiyle müdahale etmeyince oyun büyüdü. Fiyatlar aynı yöntemle 300 TL'yi, ardından 400 TL'yi gördükten sonra 430 TL'ye kadar çıktı. Tüccarların ucuza kapattığı stoktaki 60-70 ton iç fıstık bu oyunla iki kattan fazla değer kazandı. Aynı yöntemle kabuklu fıstığın işlenmemiş toptan kilo fiyatı 65 liradan 110 liraya, işlenmiş fiyatı da 170 liraya çıktı. Fiyatlar uçunca baklavalar fıstıksız kaldı.

BAKLAVADAKİ PAYI 53 LİRA

Yüzde 70'i Şanlıurfa'da üretilen Antep fıstığının yüzde 80'i baklava, geri kalanı da lokum, helva ve çikolata üretiminde kullanılıyor. Bir kilo baklavada 100 gram iç fıstık kullandıklarını belirten baklavacılar, “Fıstık bize ulaşıncaya kadar fiyatı 530 lirayı buluyor. Bir kilo baklavada fıstığın maliyeti 53 liraya çıktı. Fıstık 22 liralık normal fiyatına düşse baklavanın kilosu 30 lira ucuzlar” dediler.