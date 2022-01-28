‘Geçinemiyoruz’ diyenler elektrik zamlarını protesto etti

Hayat pahalılığına karşı 'Geçinemiyoruz' adı altında toplanan vatandaşlar, bu kez dağıtım şirketinin önünde elektrik zamlarını protesto etti. "Maaşımızın yattığı gün fatura, kira ve borçlarımızı ödeyince geriye sefalet koşullarını bile sağlayamayacak kadar az bütçemiz kalıyor” diyen vatandaşlar, her haneye belli bir miktar su, doğalgaz ve elektriğin ücretsiz verilmesini istedi.

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Son bir yılda konutlarda elektriğe yapılan yüksek zamlara tepki gösteren vatandaşlar bugün dağıtım şirketinin işlem merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. “Geçinemiyoruz” platformu adında toplanan vatandaşlar, “Zamlar geri alınsın”, “Enerji üretim ve dağıtım şirketleri kamulaştırılsın”, “Soygunu durduralım” yazılı pankart ve dövizler açtı.

Yapılan açıklamada, “Beslenme, barınma, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Maaşımızın yattığı gün fatura, kira ve borçlarımızı ödeyince geriye sefalet koşullarını bile sağlayamayacak kadar az bütçemiz kalıyor” denildi.

HER HANEYE BELLİ BİR MİKTAR ÜCRETSİZ SU, DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK İSTEDİLER

Hükümete ise talepler şöyle iletildi;

*Her haneye 18 M³ su, 140 M³ doğalgaz, 230 KWH elektrik parasız olarak verilsin!

*Enerji üretim ve dağıtımı kamulaştırılsın.

*Enerji şirketlerinden borçları tahsil edilsin.

*Faturalardaki vergiler kaldırılsın.

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