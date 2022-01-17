GSK, Unilever’in teklifini reddetti

İlaç şirketi GlaxoSmithKline, Unilever'in tüketici ürünleri birimini satın almak için yaptığı 50 milyar sterlin büyüklükteki teklifin şirketin "değerinin altında" olduğunu belirterek reddetti. Unilever ise teklifin kabul edilmesi için çalışmaları sürdüreceğinin sinyalini verdi.

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Gıda, güzellik ve ev bakımı markalarından oluşan portföyünü yeniden şekillendiren Unilever, GSK’nın tüketici ürünleri biriminin Unilever için “stratejik olarak çok uygun” olduğunu açıklamıştı.

“YENİ FIRSATLAR OLUŞTURACAK”

Unilever’in bugün yaptığı açıklamada, GSK’nın ağız bakımı ve gıda takviyesi ürünleri ile mevcut ürünleri arasındaki uyuma dikkat çekilerek, “Satın alma işlemi, ABD, Çin ve Hindistan’da bütünleşik ürün portföyüyle bir büyüme platformu ve ölçek (ekonomisi) yaratacağı gibi diğer gelişmekte olan ülkeler için de yeni fırsatlar oluşturacaktır” denildi.

EN BÜYÜK SATIN ALMA OLACAKTI

Söz konusu anlaşma, gerçekleşmesi halinde salgın hastalığın başlangıcından bu yana dünya genelindeki en büyük satın alma olacaktı.

Glaxo, Unilever’den sonuncusu 20 Aralık’ta olmak üzere tüketici sağlık ürünleri birimini satın almak için üç teklif aldığını, üçünü de reddettiğini açıkladı.

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