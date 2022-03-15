GTO Başkanı Yıldırım: Müteahhitlerin iflası ekonomimizde derin yaralar açar

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yürürlüğe giren fiyat farkı kararnamesinin inşaat sektörünün yaralarına ilaç olmadığını belirterek, birçoğu iflasın eşiğinde olan kamu müteahhitleri için önlem alınmasını istedi. Yıldırım, “Aksi takdirde kamu müteahhitlerinin iflası ekonomimizde derin yaralar açar” uyarısında bulundu.

Ahmet KAYA

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İnşaat sektörünün, özellikle de kamu müteahhitlerinin içinde bulunduğu zor durumun hem karar vericiler, hem de iş dünyası temsilcileri tarafından bilindiğini kaydeden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Covid-19 ile birlikte küresel ekonomide hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların, girdi maliyetlerinde beklenmeyen artışların, yaşanan kur dalgalanmaları ile yüksek enflasyonun inşaat maliyetlerinde yüzde 200’ü aşan artışlara neden olduğunu söyledi.

“YENİ DÜZENLEME YARALARA İLAÇ OLMADI”

Sektörün en büyük sıkıntısının öngörülemez düzeydeki maliyet artışları olduğunu ve bunun telafisi için yürürlüğe giren fiyat farkı kararnamesinin yaralara ilaç olmadığını kaydeden Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Düzenleme, inşaat sektörü ile onun doğrudan ve dolaylı etkisi altındaki çok sayıdaki alt sektörün sorunlarına çare olmaktan uzak kalmış ve sektörün en önemli beklentisi olan tasfiye hakkına da yer verilmemiştir.

* Dolayısıyla kamu müteahhitlerinin birçoğu ne yazık ki iflasın eşiğine gelmiş durumda. Eğer bu yaralar sarılmaz, sektörünün yaşadığı sorunlara tatmin edici ve kalıcı çözümler getirilmezse ekonomimizde çok daha derin yaralar açılması işten bile değil.

“TALEBİMİZ BİNLERCE KİŞİNİN AÇ KALMAMASI”

Çok sayıda alt sektör ile birlikte binlerce kişiye ekmek kapısı olan inşaat sektörü için çözüm çağrısında bulunan Başkan Yıldırım, “Taleplerimiz binlerce kişinin ekmek kapısının kapanmasını önlemek için“ diyerek şöyle devam etti:

* Türkiye'deki seksen bine yakın müteahhittin ticari faaliyetlerinin durması demek, bir milyona yakın işçinin doğrudan işsiz kalması anlamına geliyor ki bunun ekonomik ve toplumsal sonuçları da ağır olacaktır.

* Kamuya iş yapan müteahhitler için en ivedi alınacak tedbirler; ek fiyat farkının devam eden işler için iş bitim süresine kadar ödenmesi ile birlikte başlamamış veya yüzde 50'den az ilerlemiş işler için tasfiye hakkı getirilmesidir.