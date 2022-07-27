‘İkinci el araçların fiyatı düşecek diye kimse endişelenmesin’

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun araçlarda ÖTV indirimi vaadi sonrası açıklamalarda bulundu.

Saygı ÖZTÜRK

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Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 95'inin bu gelir düzeyi, zamlar ve geçim şartları ile sıfır araba alamayacağı sözlerini hatırlatan Yalım, “Genel başkanımız vatandaşların birkaç ay daha sabredip araba almamalarını tavsiye etti. Ben de bunun üzerine kendilerini aradım. Yapmış olduğu bu çalışmanın halkımıza umut olduğu için sizlerin adına kendilerine teşekkür ettim. Bu vergi meselesi ile ilgili tam olarak nasıl bir indirim taahhüttü yaptığının bilgisini aldım” dedi.

Konu hakkında Volkswagen markasının Passat modeli ile bir fiyat çalışması yapan Yalım, günümüzde 993 bin 500 TL fiyatı olan aracın, indirim sonrası 553 bin TL'ye ineceğini belirtti.

VATANDAŞ KÂRLI

Yalım, “Bu durum karşısında 2. el araç fiyatları makul fiyatlara inecek. İkinci el araçlarımızın fiyatı düşüyor ve düşecek diye kimse endişelenmesin, bu doğrultuda sizin alacağınız 2. el ve sıfır arabaların fiyatı da düşeceği için kârlı olan yine sizlersiniz” diye konuştu.