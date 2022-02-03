İngiltere Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı daha
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 0.25'ten yüzde 0.5'e çıkardı ve enflasyonun yakında yüzde 7'yi aşacağı konusunda uyardı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 0.25’ten yüzde 0.5’e çıkardı ve enflasyonun yakında yüzde 7’yi aşacağı konusunda uyardı.
BoE politika yapıcılarının neredeyse yarısı ise, yüksek fiyat baskılarını sınırlamak için faizlerin daha fazla artırılmasını istedi.
BoE’nin dokuz üyeli Para Politikası Komitesi’nin dört üyesi politika faizinin yüzde 0.75’e yükseltilmesi yönünde oy kullanırken, çoğunluk 25 baz puan faiz artırmını destekledi.
ENFLASYONDA ZİRVE BEKLENİYOR
Reuters anketine katılan ekonomistler BoE’nin politika faizini yüzde 0.5’e çıkarmasını bekliyorlardı.
BoE, aralık ayında yüzde 5.4 olan tüketici fiyat enflasyonunun nisan ayında yüzde 7.25 civarında zirve yapmasının beklendiğini açıkladı. BoE’nin yüzde 2 hedefinden oldukça yüksek olacak bu seviye 1990’ların başındaki resesyondan bu yana en yüksek seviye olacak.
BoE 20 milyar sterlinlik tahvil alım programını 2023 sonuna kadar sonlandırma kararı aldı. (REUTERS)