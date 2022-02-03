İngiltere Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı daha

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 0.25'ten yüzde 0.5'e çıkardı ve enflasyonun yakında yüzde 7'yi aşacağı konusunda uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 0.25’ten yüzde 0.5’e çıkardı ve enflasyonun yakında yüzde 7’yi aşacağı konusunda uyardı.

BoE politika yapıcılarının neredeyse yarısı ise, yüksek fiyat baskılarını sınırlamak için faizlerin daha fazla artırılmasını istedi.

BoE’nin dokuz üyeli Para Politikası Komitesi’nin dört üyesi politika faizinin yüzde 0.75’e yükseltilmesi yönünde oy kullanırken, çoğunluk 25 baz puan faiz artırmını destekledi.

ENFLASYONDA ZİRVE BEKLENİYOR

Reuters anketine katılan ekonomistler BoE’nin politika faizini yüzde 0.5’e çıkarmasını bekliyorlardı.

BoE, aralık ayında yüzde 5.4 olan tüketici fiyat enflasyonunun nisan ayında yüzde 7.25 civarında zirve yapmasının beklendiğini açıkladı. BoE’nin yüzde 2 hedefinden oldukça yüksek olacak bu seviye 1990’ların başındaki resesyondan bu yana en yüksek seviye olacak.

BoE 20 milyar sterlinlik tahvil alım programını 2023 sonuna kadar sonlandırma kararı aldı. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Nebati: Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybı beklemiyorum

İlginizi Çekebilir Brezilya'dan 150 baz puanlık bir faiz artışı daha

İlginizi Çekebilir Doların patronları faiz yüzünden ayrıştı

İlginizi Çekebilir Türkiye'de enflasyon OECD ortalamasının yaklaşık 6 katı