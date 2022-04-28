Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) aşırı gevşek para politikasını sürdüreceğini açıkladı, yen değer kaybını sürdürdü.

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BOJ, diğer başlıca merkez bankalarının aksine ekonomiyi destekleyici aşırı gevşek para politikasına devam edeceğini açıkladı. Kararla birlikte Japonya’nın para birimi yenin değer kaybının sürdü ve tahvil getirileri düştü.

Para politikası kararını açıklayan BOJ, devlet tahvillerinin faizlerini sıfıra yakın seviyelerde tutma hedefi doğrultusunda sınırsız miktarda 10 yıllık devlet tahvili almayı sürdüreceğini belirtti.

BOJ, böylece hammadde fiyatları kaynaklı olarak enflasyonda görülen artışa rağmen ekonomiyi desteklemekte kararlı olduğunu gösterdi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Merkez bankası, beklentilere paralel olarak kısa vadeli faiz oranı hedefini değiştirmeyerek -yüzde 0,1’de tuttu ve 10 yıllık devlet tahvil getirilerini yüzde 0 civarında tutma taahhüdünde bulundu. Karar 8-1 oyla alındı.

BOJ ekonomiye ait her çeyrek yayımladığı tahminleri de güncelledi. Buna göre Japonya’da yıl sonu çekirdek enflasyon tahmini yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a yükseltildi. Çekirdek enflasyonun 2023 ve 2024’te ise yüzde 1,1 olacağı tahmin edildi. (REUTERS)

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