Kadınlar gece vakti mumlarla sokağa çıkıp elektrik faturalarını yaktı

Artvin'de elektriğe yapılan zamlardan sonra 2-3 katına çıkan faturalara tepki gösteren kadınlar gece saatlerinde elektrik faturalarını ateşe verdi. Hükümeti protesto eden kadınlara Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de destek verdi.

İsmail AKDUMAN

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Artvin Kadın Dayanışması tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Atapark’a ellerinde mumlarla gelen kadınlar elektrik faturalarını da ateşe verip tepki gösterdi.

Yapılan zamdan sonra yüksek gelen faturalar nedeniyle geçinemediklerini belirten kadınlar adına açıklama yapan Perihan Karakuş, “Gerektiğinden fazlasını tüketme eğiliminde olan biz değiliz, 3 odalı mütevazı evlerimize göz dikmek yerine şaşaalı yaşamlarını itibarmış gibi gösterenlerin tükettiklerine bakın önce” dedi.

‘BARAJ OLUNCA ELEKTRİĞİ UCUZ KULLANACAKTIK’

Artvin'de yapılan HES'lerin yapım sürecinde kendilerine ucuz elektrik sözü verildiğini hatırlatan Karakuş, “Ne demişlerdi bize ‘Bu şehirde baraj olunca elektriği daha ucuz kullanım hakkınız olacak’. Peki böyle bir uygulama yapıldı mı? Hayır” dedi.

“Yıllarca, tüm ceremesini çekmiş olmamıza rağmen, ülke yararına diye sesimizi çıkartmadık ve gördüğünüz üzere bunca yatırıma rağmen ne ülke yararına ne de Artvin yararına bir sonuç var ortada” diyen Karakuş, “Çünkü ülkenin tüm enerji üretimi artık özel şirketler eliyle yönetiliyor. Haliyle bizim çıkarlarımız değil şirketlerin çıkarı gözetiliyor” diye konuştu.

‘KARANLIKTA MI OTURALIM’

Evlerinde sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik kullandıklarını dile getiren Karakuş, şöyle devam etti:

“Yine de bin liraya kadar çıkan rakamlarla karşılaşıyoruz. Peki neyi kısalım? Karanlıkta mı oturalım, fırında yemek mi pişirmeyelim, buzdolaplarımızı kapatıp, çamaşırlarımızı mı yıkamayalım? Nedir bizlerden beklenen? Yaşamayalım istiyorlar, yaşasak da sürünelim, dilenelim, yalvaralım, muhtaç olalım istiyorlar. Biz ise bunların hiçbirini yapmayacak kadar onurlu bir yaşamdan yana tercihimizi koyuyoruz.”

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