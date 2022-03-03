Kanada Merkez Bankası faiz artırdı

Kanada Merkez Bankası politika faizini yüzde 0.50 seviyesine yükseltti. Banka ayrıca, daha fazla faiz artışı sinyali verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanada Merkez Bankası politika faizini Ekim 2018’den bu yana beklentilere paralel bir hamleyle ilk kez artırarak rekor düşük yüzde 0.25 seviyesinden yüzde 0.5 seviyesine yükseltti.

Banka, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından artan belirsizliğe rağmen daha fazla artırıma ihtiyaç duyulacağını açıklarken 2022 Nisan’da da artırıma gidileceğinin sinyallerini verdi.

SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Kanada Merkez Bankası, 2021 Ekim’de de tahvil alımlarını sonlandırarak parasal genişlemeyi durdurma kararı almış ve 2022 yılı için faiz artırma sinyali vermişti.

Banka ayrıca, arz kesintilerinin enflasyonu artırdığına dair endişeler arasında gelecekteki faiz oranı artışlarının olası zamanlamasını hızlandıracağını da işaret etmişti. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Fed: Ek fiyat artışları bekleniyor

İlginizi Çekebilir Petrol fiyatları artmaya devam ediyor: Akaryakıta yeni zamlar yolda

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?