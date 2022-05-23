Konut fiyat artışı rekora doymuyor

Merkez Bankası verilerine göre, 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'deki konutların fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında artış gösterdi.

Konut fiyatları şubat ayında yıllık yüzde 96,4 artış göstermişti. Böylece yıllık fiyat artışı yüzde 100’ü geçerken 100 metrekarelik ortalama konut fiyatı 1 milyon TL’ye dayandı.

Konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, İstanbul’da yüzde 9,8, Ankara’da yüzde 9,6 ve İzmir’de 10,6 oranlarında artış gözlendi.

Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı yüzde 116,5 olurken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 109,2 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ortalama metrekare fiyatı 9 bin 502 TL’ye çıktı.

İSTANBUL, MUĞLA VE ANTALYA’DA BÜYÜK ARTIŞ

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 122, Ankara’da 111,7 ve İzmir'de sırasıyla yüzde 105,9 oranlarında artış gösterdi.

Konut fiyatlarının en yüksek artış gösterdiği bölgeler yüzde 139,6 ile Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde, yüzde 129,6 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde, yüzde 122 ile İstanbul bölgesinde gerçekleşti.

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