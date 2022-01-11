Kur korumalı mevduatın yükünü devlet de hesaplayamadı

Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi’nin, halkın vergilerinden rantiyeye ne kadar ‘destek’ ödemesine yol açacağını Hazine ve Maliye uzmanları bile hesaplayamadı.

Erdoğan SÜZER

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Döviz kurunu düşürebilmek için bankalarda TL mevduat hesabı açtıranlara bütçeden kur farkı ödenmesini öngören yeni bir teşvik başlatan iktidar, bu sistem yüzünden halkın rantiyeye ne kadar para ödemek zorunda kalacağını hesaplayamadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur garantili TL mevduatı sistemine yönelik hazırladığı etki analizini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Ancak hazırlanan etki analizinde, Hazine'nin rantiyeye büyük miktarlarda kur farkı ödemek zorunda kalacağına yönelik endişeleri giderecek teknik veriler sunulmadığı gibi, yeni sistemin hesaplanamayacak kadar belirsiz bir durum yarattığı da itiraf edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur garantili TL mevduat hesabına ilişkin etki analizi raporunda şu bilgiler yer aldı:

“ÖLÇÜLEMEMEKTEDİR!”

“TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması piyasalardaki yüksek döviz kuru volatilitesinin önüne geçilmesi amacıyla devreye alınarak uygulamanın duyurulduğu tarihten itibaren kısa sürede piyasalarda olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Söz konusu uygulamanın etkileri iki temel değişken tarafından belirlenmekte olup maliyet hesapları sisteme katılacak mevduat seviyesine ve ilgili dönemde gerçekleşecek kur değişiminin mevduat faizinin üzerinde gerçekleşmesine göre değişiklik gösterdiğinden mali etkisi tam ölçülememektedir.”

Sisteme katılım 107.6 milyara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarının 107.6 milyar TL'ye yükseldiğini duyurdu. Gürcan, “Yaklaşık 28.2 milyar TL'den başlayan kur korumalı mevduat hesapları şu anda 107,6 milyar TL'ye yükseldi” dedi.

Kaç kişiye, kaç para vereceksiniz?

Düzenlemeyi eleştiren CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, düzenlemeyle devletin, dolayısıyla devlete vergi ödeyen halkın ne kadarlık bir yükün altına gireceğinin açıklanmamasını eleştirdi. Kuşoğlu, “Ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz, kur garantisi verilenlere ne kadar para aktarılacağı belli değil. Bunları bürokrasinin, bankaların bilmemesi söz konusu olamaz. Tek tek ne kadar faiz verildiği, ne yapıldığı bellidir. Kaç kişi oldukları bellidir. Kanuna ne kadar para aktarılacağı yazılmalıdır” dedi.