Merkez Bankası BAE ile swap anlaşmasını duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 64 milyar TL karşılığı swap anlaşması imzalandı. Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), Çin, Katar ve Güney Kore’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile de swap (para takası) anlaşması imzaladığını duyurdu.

Swap anlaşmasının nominal büyüklüğünün karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar TL, süresinin üç yıl olduğu belirtildi.

Swap büyüklüğü yaklaşık 4,9 milyar dolara denk geliyor. Bu rakam, TCMB’nin brüt ve net rezervlerine eklenecek.

Duyurunun ardından dolar/TL’de 13,60’dan 13,55’e sınırlı geri çekilme görüldü.

AÇIKLAMA GELDİ

TCMB’den yapılan açıklama şöyle:

“BAEMB ile TCMB Arasında İkili Swap Anlaşması İmzalanmıştır

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalanmıştır.

Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY).

İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir.

Anlaşma, BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Başkan Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” demiştir.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise: ‘Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir.’ şeklinde bir açıklama yapmıştır.”

ÇİN, KATAR VE GÜNEY KORE İLE İMZALANMIŞTI

TCMB’nin Çin Merkez Bankası ile yaklaşık 6 milyar dolar karşılığı yuan-TL, Katar Merkez Bankası ile yaklaşık 15 milyar dolar karşılığı riyal-TL swap anlaşması bulunuyor.

Bu iki anlaşmadan kaynaklı olarak yaklaşık 21 milyar dolarlık swap, TCMB rezervlerinde yer alıyor.

Güney Kore ile imzalanan yaklaşık 2 milyar dolar karşılığı won-TL anlaşması ise henüz hesaplara yansımadı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşma ile birlikte yabancı ülkelerle swap anlaşmalarının büyüklüğü toplamda 28 milyar dolara yaklaştı.

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