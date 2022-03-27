Moralimiz bozuluyor üretim direncimiz azalıyor

ASO Başkanı Özdebir, içerde ve dışarıda yaşanan olumsuz gelişmeler yüzünden sanayicinin moralinin bozulduğu, üretim direncinin azaldığı uyarısında bulundu.

Erdoğan SÜZER

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomide yaşanan kur kaynaklı belirsizlik ortamının yanı sıra dış konjonktürün de Türkiye'nin aleyhine geliştiğini söyledi. Önlem alınmaması halinde yüksek enflasyonun ardından ekonominin durgunluk riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Özdebir, olumsuz gelişmeler karşısında sanayicinin moralinin bozulduğunu, üretim direncinin azaldığını bildirdi.

30 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

ASO'nun Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyon'da yapıldı. Toplantının açılışında ekonomiyi değerlendiren Başkan Özdebir, ABD'nin faiz artışı sonucu son 1 ayda Türkiye'nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerden 30 milyar dolarlık çıkış olduğunu, bu durumun gelecekte enflasyonla birlikte stagflasyon yaşanma riskini artırdığını söyledi. (Stagflasyon, durgunlukla birlikte enflasyonun aynı anda görüldüğü, işsizliğin arttığı fiyatların sürekli yükseldiği bir ekonomiyi ifade ediyor.)

OLUMSUZ ETKİ ARTACAK

Özdebir, Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye üzerinde olumsuz etkilere yol açacağını, bu savaştan etkilenecek AB'nin durgunluğa sürüklenmesi halinde Türkiye'ye yönelik olumsuz etkinin daha da artacağını belirtirken, “Tüm bu gelişmeler bizim de morallerimizi bozmakta, üretim direncinin azalmasına neden olmaktadır. Özellikle kurlardaki yukarı yönlü hareketler belirsizliği önemli ölçüde arttırmakta, reel sektörün önünü görmesini zorlaştırmaktadır. Özel sektör ve kamunun dış borç çevrimini zorlaştıran yüksek kur ithalat maliyetlerini yükseltmekte, ekonominin genelinde dolarizasyonun artmasına neden olmaktadır” dedi.

POLİTİKALAR GÜNCELLENMELİ

Başkan Özdebir, yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında sanayiye yönelik uygulanan stratejilerin ve politikaların güncellenmesini istedi. Özdebir, yabancı sermayeyle büyüyen Türkiye'ye yeniden sermaye çekebilmek için güven ortamının sağlanması, belirsizliğin yok edilmesi ve hukuk sisteminde reforma gidilmesi gerektiğini söyledi.