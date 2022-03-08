Morgan Stanley Fed’i tedbirli faiz artırmaya çağırdı

Petrol, metal ve diğer emtiaların fiyatları Ukrayna'da çatışmaların şiddetlenmesiyle yükselerek enflasyonun kısa vadede düşmeyeceği endişelerini artırdı. Morgan Stanley, Fed'i Ukrayna'daki krizin enflasyonu yükseltmesiyle tedbirli faiz artırmaya çağırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin zaten sert yükselen küresel enflasyona yukarı yönlü daha da baskı yaratmasıyla ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz artırımına giderken daha tedbirli bir tutum takınması çağrısında bulundu.

En yaygın kullanılan gelişmekte olan tahvil piyasaları endeksinin sahibi JP Morgan, Rusya’yı tüm sabit getirili varlıkların işlem gördüğü endekslerden çıkaracağını açıklamıştı.

Petrol, metal ve diğer emtiaların fiyatları Ukrayna’da çatışmaların şiddetlenmesiyle yükselerek enflasyonun kısa vadede düşmeyeceği endişelerini artırdı.

Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su, “Fed gerçekten bir açmazın içinde. Enflasyon açıkça yükselişte ve geçici değil” diyerek Fed’in faiz oranlarını “oldukça düzenli” ve sürpriz adımlar atmadan artırmasını beklediğini ekledi.

16 MART’TA ÇEYREK PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Fed’in 16 Mart’ta yapılacak para politikası toplantısında gecelik gösterge faizini çeyrek puan artırması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’deki yüksek enflasyonu, Ukrayna’daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed’in Mart’ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını “dikkatlice” yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Buğdayda tarihi zirve

İlginizi Çekebilir Rusya'dan petrol açıklaması: Varil başına 300 doların üzerine çıkabilir