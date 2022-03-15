Nebati’den gıda stoklarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şu an Türkiye ekonomisinin karşılaştığı en büyük problem yüksek enflasyondur" dedi. Bazı tarım ürünlerinde yeterli stokların kalmadığına ilişkin söylemlerin manipülasyondan ibaret olduğunu ileri süren Nebati, "Gıda stoklarımız yeterli düzeyde" diye konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin gıda arzına ilişkin son durumu, kur korumalı mevduatta biriken parayı ve yastık altı altın uygulaması dahil son dönemde hayata geçirilen tüm uygulamalar hakkında genel bir değerlendirmede bulundu.

İHA’ya konuşan Nebati, “Şu an için Türkiye ekonomisinin karşılaştığı en büyük problem yüksek enflasyondur. Dolayısıyla yüksek enflasyonun farkında ve bilincinde olup enflasyonu kontrol altına almak için birçok çalışma yapmakta ve tamamlandıkça bunları kamuoyu ile paylaşmaktayız” dedi.

‘YETERLİ SEVİYEDE’

Nebati, gıdadaki mevcut arz miktarına ilişkin de konuştu.

Arz güvenliğinin sağlanması ve ithalatın sekteye uğramaması için ‘gerekli adımların atıldığını’ dile getiren Nebati, yaklaşan hasat dönemi öncesi yağışların da iyi gittiğini ve ilerleyen süreçte Türkiye'de gıda ürünlerinde arz sıkıntı olmayacağını düşündüğü söyledi.

Çeşitli tarım ürünlerinde yeterli stokların kalmadığına ilişkin haberlerin ‘manipülasyondan ibaret’ olduğunu ileri süren Nebati, “Ülkemizin gıda anlamında stokları yeterli düzeydedir” diye konuştu.

Nebati, bahsettiği ‘gerekli tedbirlere’ ilişkin ise şunları söyledi:

“Sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yurt içi arz ve talep miktarının dengelenmesi ve fiyat artışlarının mümkün olduğunca engellenmesini teminen un ve yem regülasyonuna yönelik hububat ithalatı ile ayçiçek yağı ithalatı devam etmekte olup Bakanlığımızca Kuruluşa finansman desteği sağlanmaktadır.”

‘BİRLİKTEN BEREKETE UYGULAMASI AÇIKLANACAK’

Fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmayı amaçlayan “Birlikten Berekete” isimli proje üzerinde çalışmalara devam ettiklerini ve yakın zamanda açıklayacakları bilgisini paylaşan Nebati, proje kapsamında tüketicilerin fiyat kıyaslamasını yapabileceği bir sistem oluşturarak tüketicilerin farkındalığını artıracaklarını ve tüketicilerin makul fiyatlı ürünlere kolaylıkla erişim sağlayabileceğini söyledi.

Diğer yandan, enflasyon ile mücadele kapsamında attıkları adımların fiyatlara yansıyıp yansımadığını yakından takip ettiklerine vurgu yapan Nebati, şunları ifade etti:

“Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Enflasyonla Mücadele Timi saha denetimleri ile firmalar yakından denetlenmekte ve incelenmektedir. Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan firmalara karşı yasal zeminde sert önlemler alınmaktadır.

Bununla birlikte, enflasyonun üzerinde risk oluşturan yapısal unsurlara yönelik çalışmalarımızı Fiyat İstikrarı Komitesi bünyesinde detaylı olarak ele almaktayız.

Ayrıca, uygulamaya aldığımız KGF paketleri ile seçmeli bir şekilde, enflasyonist etki oluşturmadan yatırım yapan işletmelerimizi ve ihracatçılarımızı destekliyoruz.”

AKARYAKIT FİYATLARI

Nebati, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası emtia fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye'de nasıl etki doğuracağına da değindi.

“Ülke olarak maalesef petrol ürünlerinin yüzde 90’nın üzerinde bir kısmını ithal ederek karşılamaktayız” diyen Nebati, akaryakıt fiyatları konusunda şunları söyledi:

“Bilindiği üzere, petrol alım satımında da fiyatlar en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşmakta ve bu çerçevede EPDK tarafından fiyat izlemesi yapılmaktadır. Akaryakıt fiyatları uluslararası piyasalarda belirlenen petrol fiyatlarına göre şekillenmektedir.

Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Bu artış da kaçınılmaz olarak akaryakıt fiyatlarına yansımaktadır. Devlet olarak bu artışların kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza mümkün olduğunca az yansıması için gerekli tedbirleri almaktayız.”

KKM’DE 557 MİLYAR TL BİRİKTİ

Nebati ayrıca, kur korumalı mevduat hesaplarında biriken miktara ilişkin de konuştu.

“Artan emtia fiyatları kaynaklı olarak tüm dünyada enflasyonun yükseldiğine tanık oluyoruz. Bu konuda gerekli tüm adımları atmakta ve enflasyonla mücadele kapsamında çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz” diyen Nebati,

“Bu kapsamda, Kur Korumalı Mevduat gibi yenilikçi ve kapsamlı metotları devreye aldık. Böylece, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 56'sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar lira birikmiştir” diye konuştu. (İHA)



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