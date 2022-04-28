Otelcilerin bayram umudu

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Akman, "Bu bayram iyi geçecek, rezervasyonlar çok iyi" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu.

Artan maliyetlerin sektörü zora soktuğunu belirterek, “Pandemi döneminde yaşanan olumsuzlukların üzerine elektrik, personel gibi maliyetler de eklenince otel işletmecileri zor duruma girdi. Maliyetler arttı, kârlılığımız düştü, otellerimize yatırım yapamadık, müşteri kaybına uğradık” dedi.

Ancak Akman, “Bu bayram iyi geçecek, rezervasyonlar çok iyi” diye konuştu.

‘PAHALILIK OLSA DA REZERVASYONLAR İYİ’

“Pandemide turizm en olumsuz etkilenen sektör oldu. Elektrik ve personel maliyetleri bizi zor duruma soktu” diyen Akman, “Yerli turist açısından bayramlar çok önemli. Bu bayramda rezervasyonlar çok iyi” dedi.

“Her ne kadar artan pahalılık da olsa, yerli turist açısından otellerimiz iyi rezervasyonlar alıyor” diyen Akman, “Konaklama fiyatlarını artan maliyetlerimize tam olarak yansıtamadık. Maliyetler yüzde 200 arttı. Biz yüzde 50 civarında zam yapabildik. Bu da kârlılığımızı olumsuz yönde etkiledi” diye konuştu.

Akman, şöyle devam etti:

“Ayrıca döviz fiyatlarının yükselmesi de bütün otelcilik sektörünü olumsuz etkiledi. Pandemiden sonra turizm olumlu yönde gelişmeye başladı. Yaz sezonu da 2021'e göre daha iyi geçecek. Bunun yansımalarını da görüyoruz.”

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