PCR testi kalktı, Bulgarlar Edirne’ye akın etti

Bulgaristan hükümetinin PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla yine Edirne'ye akın eden Bulgarlar, "Türkiye çok ucuz geliyor bize. Her şeyden almaya çalışıyoruz" dedi.

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Bulgaristan hükümetinin PCR testini geçişte isteme zorunluluğunu kaldırmasıyla Bulgarlar yine Edirne’ye akın etti.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan corona virüs vakaları nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeye almıştı. Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne’ye akını kesmişti.

Bulgaristan’ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne'ye gelmeye başladı.

‘TÜRKİYE ÇOK UCUZ, HER ŞEYDEN ALIYORUZ’

Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, “Bulgarlar tekrardan gelmeye başladı ve esnafımızın da yüzü tekrardan gülmeye başladı. İşlerimiz şu anda çok iyi. 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti. Şimdi kalktı, rahat rahat geliyorlar” dedi.

PCR testinin kalkmasıyla Edirne'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Bulgaristan vatandaşı Fati Mostafamova, “Çok memnunuz. Türkiye çok ucuz geliyor bize. Her şeyden mümkünce alıyoruz” dedi.

“2 ay önce gelmiştik ve şimdi geldik fiyatlar yine aynı” diyen Mostafamova, “Bulgaristan'da her şey çok pahalı” şeklinde konuştu.

Alışveriş için geldiklerini dile getiren Bulgar turist Angei Panaıotov, “Çok daha rahat alışveriş yapabiliriz. Her şey çok daha iyi. Kıyafet, gıda alıyoruz. Çocukları giydirmeye geldik. Ben iki haftada bir geliyorum” diye konuştu.

AŞISI OLMAYANA GÜNLÜK TEST İSTENİYOR

Bostan Pazarı esnafı Metin Doğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“PCR testi kalktıktan sonra Edirne hareketlendi. Bulgar müşterilerimiz tekrar gelmeye başladı. Onlar memnun, biz onlardan memnunuz. İnşallah bu süreç devam eder böyle.

Aşısı olmayanlara da günlük test istiyorlar, o da 10 leva. Bulgar vatandaşların canını yakmıyor, yüksek gelmiyor. Bunun için rahat gidip geliyorlar. Ama bundan önceki dönemde 90 levaya test yaptırıyorlardı, yüksek olduğu için gelemiyorlardı.” (İHA)



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