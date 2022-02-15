Pegasus ocak ayı yolcu trafiğini açıkladı

Pegasus'un KAP'a bildirdiği 2022 Ocak trafik sonuçlarına göre, şirketin yolcu sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 47 artarak 1,55 milyona çıktı. Ancak yolcu doluluk oranı 2022 Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre 0,24 puan düşüşle yüzde 74,3 oldu.

Sozcu.com.tr

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Pegasus Hava Yolları 2022 Ocak ayı trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Buna göre, şirketin yolcu sayısı ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47 artarak 1,55 milyona çıktı. Ancak yolcu doluluk oranı 2022 Ocak’ta geçen yılın aynı dönemine göre 0,24 puan düşüşle yüzde 74,3 oldu.

Yolcu sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019 Ocak ayının ise yüzde 34 gerisinde kaldı.

İÇ HATLARDA SINIRLI ARTIŞ

KAP’a bildirilen sonuçlara bakıldığında, şirketin ocak ayındaki iç hatlar yolcu sayısının 720 bin, dış hatlar yolcu sayısının da 830 bin civarında gerçekleştiği görüldü.

Geçen seneye göre iç hat uçuşlarında yüzde 3 artış yakalayan şirket, dış hatlar yolcu sayısında ise yüzde 132 artış yakaladı.

2022 Ocak’ta iç hatlar doluluk oranı geçen yılın ayına göre 2 puan düşerken, dış hatlardaki doluluk oranı aynı dönemde 7 puan arttı.

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