Perakendede rekabet enflasyonu tutuyor

Gıdada tedarik edilen her ürünün eskisine göre daha pahalı olduğunu kaydeden perakendeciler, rekabetin enflasyonu üretici fiyatlarından uzaklaştırdığını belirtiyor.

Sayime BAŞÇI

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Düşen alım gücü ve artan yoksulluk, tırmanışına devam eden gıda enflasyonunu gündemin ana maddesi haline getirirken, Rusya-Ukrayna savaşı ile global gıda tedarikinde yaşanan sıkıntılar da fiyatları yukarı taşıyor. Tüm dünyada gıda fiyatlarının iki yılda yüzde 40 arttığını ve global tedarik sorunları nedeni ile dönem dönem Türkiye'de şeker tedarikinde sıkıntı, buğday ürünlerinde ise fiyat artışı baskısı yaşadıklarını anlatan Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, üreticiden zam görmedikleri müddetçe fiyatlara zam yapmadıklarını belirtti.

Tedarik ettikleri her ürünün eskisine göre daha pahalı olduğunu kaydeden Kartallıoğlu, “Ani fiyat şokları perakende dünyasının hazzetmediği bir unsur. Tüketici ve üretici fiyat endeksleri arasında 40-50 puan açıklık var. Bunu kimin ödediğini kimse tartışmıyor. Perakende de rekabet olmasa tüketici enflasyonu üretici enflasyonuna yakın olurdu. Üreticinin fiyat artışı yapması için 5-6 kere pazarlık yapması lazım. 5-6 pazarlıktan sonra maliyet artışı görürüz. Fiyat rekabeti ürünü en uygun fiyatta buluşturur” diye konuştu.

İHRACATA YÖNELECEK

Fransa, İtalya, Moğalistan, Gürcistan, İsrail gibi ülkeler ile ihracat hedeflediklerini, Carrefour grubunun da şu anda Türkiye'deki tedarikçilerden yaklaşık 200 milyon Euro'luk mal aldığını aktaran Kartallıoğlu, var olan 750 mağazaya 300 mağaza daha ekleyeceklerini de aktardı.

‘Depoda ürün olması stokçuluk anlamına gelmez'

■ Rekabet Kurulu tarafından verilen cezayı ödediklerini ve karşı dava açtıklarını söyleyen Kutay Kartallıoğlu, mahkeme sonucunda haklılıklarının ortaya çıkacağını düşündüklerini aktardı. Bir mağazanın depodan haftada 4-5 kez sevkiyat aldığını anlatan Kartallıoğlu, ayçiçeği yağı ile gündeme gelen stokçuluk iddialarına ilişkin, “Bir marketin deposunda ürün olması kadar doğal bir şey yoktur. Bir mağazanın deposunda 2 palet mal olması stokçuluk değildir. Raftaki yağ bittikçe depodaki stoktan palet çözülür ve raflara alınır. 5 zincirin gıda perakendesindeki payı yüzde 25-30 arasında” bilgisini verdi.