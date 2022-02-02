Petrol 7 yılın zirvesindeyken OPEC+’dan önemli karar

OPEC+ petrol üretimini marttan itibaren günde 400 bin varil artırmak için anlaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, petrol üretimini Mart’tan itibaren günde 400 bin varil artırmak için anlaştı.

Haber, iki kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.

Geçtiğimiz ay 90 doların üzerine çıkarak yedi yılın zirvesini gören petrol fiyatları, artan talep ve OPEC+’nın hedeflediği üretim rakamlarına ulaşamaması nedeniyle 100 dolar üstüne çıkacağı beklentilerine neden olmuştu.

Son birkaç aydır artışını sürdüren petrol fiyatları tüm dünyada merkez bankalarını endişelendiren bir enflasyon dalgasına ve yaşam pahalılığına neden oluyor. Son olarak petrol fiyatlarındaki artış dün Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansımış, benzine ve motorine zam gelmişti.

İlginizi Çekebilir Petrol fiyatlarında 100 dolar tahmini

İlginizi Çekebilir İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı günlük taahhüdün yüzde 50'sinde