Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Sonunda ne olacağını yazayım…

"Hükümetin faiz inadı enflasyonu çıldırttı" diyen Prof. Dr. Demirtaş, "Sonunda ne olacağını yazayım; ya faiz artıracaklar ya süper bono çıkartacaklar" yorumunu paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Faiz indirimlerinin ardından resmi tüketici enflasyonu yüzde 54’ü aşarken, ekonomist Özgür Demirtaş’tan hükümetin bundan sonraki olası hamlelerine ilişkin bir değerlendirme geldi.

“Hükümetin faiz inadı enflasyonu çıldırttı” diyen Prof. Dr. Demirtaş, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Sonunda ne olacağını yazayım; ya faiz artıracaklar ya süper bono çıkartacaklar” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Hükümetin Faiz inadı Enflasyonu çıldırttı. Ben dahil YÜZLERCE uzman uyardı.

Sonunda ne olacağını yazayım:

1) Ya Faiz arttıracaklar

2) Ya Süper Bono çıkartacaklar,

Bu geri vitesten sonra olan onca ay ve yıl enflasyon ile ezilen bize olacak.

Hani Ne Oldu Çin modeli diyeceğiz”



FAİZ İNERKEN ENFLASYON VE DOLAR FIRLADI

Cumhurbaşkanı talimatıyla Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine başlamadan önce Ağustos 2021’de enflasyon yüzde 19,25’ti.

TCMB eylül-aralık döneminde dört ayda faizi yüzde 19’dan yüzde 15’e indirdi. Cumhurbaşkanı’nın ileri sürdüğü “faiz düşünce enflasyon da düşecek” tezinin tam tersi gerçekleşti ve enflasyon şubatta yüzde 54,44’ü gördü.

Bu sürede dolar/TL de 8,30 seviyelerinden 18,40 seviyelerine kadar çıktıktan sonra kur korumalı mevduat uygulaması ve rezerv satışlarıyla gerilese de şu an 15’e yakın seviyede bulunuyor.

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