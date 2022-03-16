Ramazan öncesi fiyatlar uçtu gitti… Vatandaş iftar sofrasından aç kalkacak!

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi bir zincir marketin 2021 ve 2022 fiyatlarını inceledik. Çıkan sonuç korkunç; iftar sofrasına oturan vatandaş masadan aç kalkacak. Bir önceki yıla göre bulguru yüzde 166, nohutu yüzde 133, makarnayı yüzde 86 zamlı yiyecek olan dar gelirlinin et ve tavuk reyonunun önünden geçmesi ise imkansız...

Sozcu.com.tr

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Ekonomik krizin etkisi her geçen gün halkı daha da etkiliyor. Marketlerdeki fiyat etiketleri gün içinde 3-4 kez değişirken, üç kuruşun hesabını yapmak zorunda kalan vatandaşın poşeti her gün daha da az doluyor. Ramazan ayına yaklaşık 15 gün kala bir zincir marketin geçen yılki fiyatlarıyla bu yılki fiyatlarını karşılaştırdık.

GÜLLACA YÜZDE 50, HURMAYA YÜZDE 86 ZAM GELDİ

Rekor yüzde 224 zamla ayçiçek yağında. 2021’de 54 TL’ye alınan 4 litrelik yağın fiyatı 175 liraya çıktı. Geçen yıl kilosu 6 lira olan bulgur 16 TL’ye, 9 liraya satılan yeşil mercimek 22 TL’ye satılıyor. Tavuk ürünlerinin fiyatlarında yüzde 100-145 arasında artış yaşandı.

Ramazanla özdeşleşmiş güllaca yüzde 50, hurmaya da yüzde 86 zam geldi. İşte vatandaşı kara kara düşüren fiyatlar:

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