Ruble ve TL en çok kaybeden oldu

Yılın ilk çeyreğinde gelişen ülke paralarından Ruble, savaşın ana aktörü olduğu için en çok değer kaybeden para birimi oldu. Çeyreklik bazda Ruble’nin ardından en çok kayıp sırasıyla Türk Lirası, Arjantin Pesosu, Polonya Zlotisi ve Macaristan Forinti’nde yaşandı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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İlk çeyrekte Ruble %23.5, Peso %7, Zloti %5.5 ve Forint %4.5 gerilerken TL %10.3 geriledi. Son yıllarda ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de ise Peso'nun dolar karşısında değer kaybı sürüyor. Doğu Avrupa ülkeleri para birimleri Zloti ve Forint ise savaştan etkilenmeleri nedeniyle kayıp vermeye başladı.

SAVUNMASIZ KALIYOR

Türk Lirası'nın bu süreçte en çok değer kaybedenlerden olmasının ana sebebi savunmasız olması. Merkez Bankası (TCMB) TL'yi faiz dışı tüm araçlarla korumaya çalışıyor, fakat enflasyondaki yükseliş devam ettikçe bu kalkanların etkisi azalıyor. Dolayısıyla iç ya da dış herhangi bir gelişme, yeniden kayıp yaratıyor.

TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla dolar 15 lira seviyesinin altında tutuluyor. Diğer yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine önden yüklemeli faiz artırımları ile önlem alan gelişen ülke para birimleri ise dolara karşı oldukça güçlü. Yıl başından bu yana; Brezilya Reali yüzde 17.5, Güney Afrika randı yüzde 9.8 yükseldi.

Gelişmelere tepkisiz kalıyor

Doların 13.50'lerden 14.80'lere gelen yükselişi sonrası iyi ya da kötü gelişmelere zayıf tepki verdiğine ve son iki haftadır 14.80 yakınında sıkıştığına işaret eden Investing.com analisti Şenay Şerefoğlu, “Yüksek enflasyonun yaratacağı olası bir kur şokuna karşın Merkez kur istikrarına odaklandı ancak bu kesinlikle sürdürülebilir değil” dedi. Şerefoğlu, gerek savaş gerekse Fed başta olmak üzere sıkı para politikasının küresel etkileri artarsa TL'nin bugünlerde olduğu gibi stabil kalmasının mümkün olmayacağını belirtti.