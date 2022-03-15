Rus pazarından kaçan ünlü firmaların yerini Türk firmalar doldurabilir

E-ticaret pastasında 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörlerin katılacağı World Ecom Expo'ya geri sayım başladı. Küresel firmaların Rusya pazarından çıkmasının pazardaki rekabeti düşürdüğü, fuarın bu yüzden ünlü markaların yerini Türk firmalarının doldurması için büyük fırsat olduğu belirtildi.

Hayati ARIGAN

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Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret fuarı olarak gösterilen World Ecom Expo, dünya devlerini Türk firmalarla buluşturmaya hazırlanıyor.

E-ticaret pastasında 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörlerin katılacağı World Ecom Expo'nun Türk firmalarının dünyaya açılması için büyük bir fırsat olacağı belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının yeni bir durum yarattığını belirten Cdek Türkiye CEO'su Sertalp Demirağ, “Küresel firmaların Rusya pazarından çıkması pazardaki rekabeti düşürdü. Ünlü markaların yerini Türk firmalarının doldurması için büyük fırsat” dedi.

35 ÜLKEDEN PERAKENDECİLER AĞIRLANACAK

29-31 Mart tarihleri arasında, Antalya'da düzenlenecek olan fuarda, 35 ülkeden, dünya devi perakendeciler, pazaryerleri, ödeme sistemleri ve tedarikçiler ağırlanacak.

Fuar öncesi bugün düzenlenen basın toplantısına WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli, Prapazar CEO'su Dervişhan Elmacı, Shopiverse CEO'su Orxan İsayev, Cdek Türkiye CEO'su Sertalp Demirağ, İdea Soft CEO'su Seyhun Özkara, Aras Kargo CEO'su Utku Ayyarkin katıldı.

Küresel salgın Covid-19 ile birlikte dünya e-ticaret atağına geçerken e-ticaret siteleri 2025'te planladıkları ciroya bugünden ulaştı.

Küresel tedarik zincirinin kırıldığı bu dönemde e-ticaret ihracatta itici güç halini alırken global şirketler de oyunun yeni kuralına göre pozisyon almaya başladı. Bu kapsamda Türkiye hem jeopolitik konumu hem de dinamik yapısıyla e-ticaretin üssü olmak için kolları sıvadı.

ALİEXPRESS DE GELİYOR, WAYFAİR DE

137 küresel perakende markası, 43 pazaryerinden üst düzey yönetici ve CEO'nun buluşacağı etkinlikte, 1.000'den fazla şirket ve 1.200'den fazla katılımcı ağırlanacak.

Türkiye'nin en büyük online pazaryerlerinin yanı sıra global pazaryerlerinin de katılımcı olarak yer alacağı World Ecom Expo'da, Amerika'nın en büyük pazaryeri olan Wayfair'den Çin'in e-ticaret devi AliExpress'e, Almanya'da Zalando'dan, Polonya'nın dev pazaryeri Allegro'ya, İngiltere'den Fruugo'dan Orta Doğu ülkelerinin popüler markası Noon'a kadar dünya devleri bu etkinlikte buluşacak.

Servis sağlayıcı ve ödeme sistemleri hizmetleri sunan dünya lideri şirketlerin de katılacağı fuarda, ayrıca Fransa'dan Mirakl, Amerika'dan Payoneer, Channel Advisor yer alacak.

150 MİLYAR DOLARLIK DEVLER

Türkiye'yi Avrupa bölgesinin e-ticaret merkezi yapma vizyonuyla yola çıktıklarını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart,

“Bugüne kadar global ölçekte 8 kez düzenlediğimiz World E-Commerce Forum etkinliklerinden edindiğimiz tecrübe ve networkü bu fuara aktardık. World Ecom Expo'da Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve Orta doğu ülkelerinin de içinde olduğu yurt dışındaki dev online e-ticaret perakendecilerini ve tedarikçilerini getireceğiz. Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Asya'ya yakın bir konumda bulunan Türkiye, e-ticaret için çok önemli avantajlara sahip. Bu sebeple dünyada e-ticaretin nabzının atacağı bir expo konsepti hazırladık” dedi.

Fuara Amerikan Wayfair'den Çinli AliExpress'e, İngiltere'den Fruugo'dan Rusya'daki Lamoda'ya kadar dünyanın dev e-ticaret firmalarının katılacağını belirten Nart,

“Bunun yanı sıra yine servis sağlayıcı ve ödeme sistemleri hizmetleri sunan dünya devi firmalar da fuarımızda olacak. Ayrıca Türkiye'den Trendyol, N11, Getir, Hepsiburada gibi dünyada adından söz ettiren dev pazaryeri firmalarımızın yanı sıra, Avva, Damat Tween, Arzum gibi sektörün önde gelen perakende şirketleri de bu fuara katılacak.

Bu firmalar bazılarının sahipleri bazılarının CEO'ları bazılarının da karar alma seviyesindeki direktörleri tarafından temsil edilecek” diye konuştu. Katılımcı e-ticaret perakende pazaryerlerinin günlük trafiğinin 885 milyon, şirket değerlerinin ise 150 milyar doları bulduğunu anlatan Nart, “World Ecom Expo'da 1.5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

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