Rus ve Ukraynalılardan umudunu kesen turizmci alternatif pazarlara tutundu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası hedefleri alt üst olan turizmci, Avrupa, Amerika ve İran'dan gelecek turistleri bekliyor. Geçen yıl Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 4.6 milyon turist ile Rusya olmuş, Ukrayna'dan gelen turist sayısı ise 2 milyonu aşmıştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin turizmdeki en büyük pazarlarından olan Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, turizmcinin iyi bir sezon için alternatif pazarlara tutunmasına yol açtı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, mevcut şartlar daha kötü gitmezse bu yıl alternatif pazarlardan gelmesi beklenen turistlerle iyi bir sezon geçirebileceklerinden umutlu olduklarını söyledi.

“Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin olası risklerine karşın bu sezon pandemi öncesi rakamlara ulaşma konusunda umutluyuz” diyen Eresin, “Ama tabii her şey bizim beklediğimiz gibi gerçekleşirse demek zorunda hissediyoruz kendimizi. Bu beklentilerimiz mevcut şartlar kötüye gitmeden, en azından biraz daha iyiye gitmesi durumunda geçerli olacak beklentiler” diye konuştu.

Eresin, “Şunu da kesinlikle söyleyebilirim ki, 2021'den çok daha iyi bir yıl olacaktır” ifadelerine yer verdi.

‘ARTIK PANDEMİ SÜRECİNİ KAPATTIK’

Eresin, “Amerika ve Avrupa pazarlarında olumlu işaretler var. İspanya ve Latin Amerika'dan turist girişlerimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi farkedilir şekilde artmasını bekliyoruz” diyen Eresin, “İran pazarı da çok iyi gidiyor. Bu yıl İran'dan 2 milyona yakın turist bekliyoruz” diye konuştu.

“Biz artık pandemi sürecini kapattık, çok daha yoğun bir sezona hazırlanıyoruz” diyen Eresin, şöyle devam etti:

“Pandemi sürecinde seyahat edemeyen özellikle ABD, Avrupa gibi gelişmiş ülke vatandaşlarının harcayamadıkları tasarruflarının varlığı tatil ve seyahat iştahını hızla artırıyor. Türkiye'ye olan talebi de görüyoruz. O nedenle 2022″nin ikinci yarısından itibaren olumlu beklentilerimiz devam ediyor.”

6,6 MİLYON’U RUSYA VE UKRAYNA’DAN GELMİŞTİ

Geçen yıl Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 4.6 milyon turist ile Rusya olmuş; Rusya’nın Türkiye’ye gönderdiği ziyaretçi sayısı 2021’de yıllık bazda yüzde 120,5 artmıştı.

2021'de Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke ise Ukrayna olmuştu. Ukrayna’dan gelen turist sayısı 2021’de yıllık yüzde 106,4 artışla 2 milyonu aşmıştı.