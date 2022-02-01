Rusya, Çin ve İran doları tercih etti

Türkiye’nin Batı’ya karşı koz olarak öne sürdüğü yerel para ile ticaret hedefi lafta kaldı. Dış ticarette dolar ve Euro’nun payı yüzde 90’ı buldu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Son yıllarda ikili ilişkilerde siyasi sorunların yaşandığı ABD ve Avrupa Birliği'ne karşı Türkiye farklı ülkelerle ilişkileri geliştirmeye çalıştı. Burada esas hedef yerel para birimleri ile ticaretti ancak bu hedef tutmadı. 2021'de yapılan 271 milyar dolarlık ithalatın 254 milyar doları, yani yüzde 93.72'si Euro ve ABD Doları ile yapıldı. 225 milyar dolarlık ihracatın da yüzde 89.4'lük kısmı olan 210 milyar doları yine Euro ve ABD Doları ile gerçekleştirildi.

TL ÜÇÜNCÜ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ve ABD'ye karşı ticari ilişkileri geliştirmek istediği Rusya, İran ve Çin ile yerel para birimi üzerinden ticaret hedefi gerçekleşmedi. ABD Doları Türkiye'nin dış ticaretinde en fazla kullanılan para birimi olurken, onu Euro takip etti. Dış ticaret yapılan en fazla üçüncü para birimi de Türk Lirası oldu. İngiliz Sterlini burada dördüncü sırada yer alırken, ne Rus Rublesi ne de Çin Yuan'ı ile kayda değer bir ticaret geçekleşmedi.

İHRACATTA EŞİT

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2021'de ABD Doları cinsi ihracat 106.7 milyar dolar olurken, Euro cinsi ihracat da 103.6 milyar dolar oldu. İhracatta her iki para birimi kafa kafaya gitse de, ihracatta ABD Doları'nın 2.5 kat önde olduğu görüldü. 2021'de toplam ithalatın 176 milyar dolarlık kısmı ABD Doları'ndan, 78.8 milyar dolarlık kısmı da Euro para cinsinden yapıldı.

Azerbaycan Ukrayna ve Katar da Türk Lirası istemedi

– Türkiye'nin yakın ilişkiler kurduğu ülkelerle ticaret de hayal kırıklığı yarattı. Azerbaycan Manatı ve Katar Riyali ile ihracat 42.3 milyon dolar olurken, ithalat da sadece 276 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Ukrayna Hryvniası ile ise ne ithalat ne de ihracat yapıldı. Oysa ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılında yaptığı konuşmada, bu ülkeleri de işaret ederek yerel para birimleri ile ticaret yapılacağını açıklamıştı. Türkiye ve Rusya arasında da 2019'da yerel para birimleri ile ticaret konusunda anlaşma imzalanmıştı ancak 2 yılda kayda değer bir ticaret yapılamadı.