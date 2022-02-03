Sanayici enerji krizine çare arıyor

Elektrik ve doğalgaz kesintileri sanayicinin planlarını bozdu. Yüksek maliyetler ve enerji kesintilerinin ardından üretim kaybı yaşayan sanayiciler krize çözüm bekliyor. Artık ön planda enerji bulunabilirliği sorunu var.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran ile enerji krizi hız kesmeden devam ederken, OSB'lerde yaşanan 3 günlük elektrik kesintisinin ardından devam eden doğalgaz sorunu, sanayiciyi üretim için farklı çareler aramaya itiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta son bulacağını belirterek, doğalgazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıklamıştı.

KADEMELİ GEÇİŞ

Sanayi şirketleri bu kısıntıların üretimdeki etkisini azaltmak için optimizasyon ve fazla mesailerde çözüm ararken, yüzde 20'ye uyamayacak şirketler de maliyet hesabına girdi. Her kuruluşun kendi teknoloji ve imkanlarına göre optimizasyon yaptığını ve üretim açığını kapattığını kaydeden Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, doğalgaz sorununun çözümünde zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Burada kademeli bir geçişin hem sanayide hem Türkiye ekonomisindeki yükü hafifleteceğini anlatan Yayan, “Bizim talebimiz Enerji Bakanlığımızdan şu oldu; tümüyle iyileşmesi beklenmese, yüzde 20 kısıntı yüzde 10'a düşürülebilse… Kademeli de olsa bu süreç geride bırakılırsa hem çelik sektörü hem de Türkiye ekonomisi için uygun olur. İlk önemli kesintilerin getirdiği sıkıntıları geride bırakmış oluruz” dedi.

Etkiyi şubat ayındaki verilerde görürüz

Üretimde enerjinin en önemli girdilerden biri olduğunu kaydeden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, “Üretim süreci olumsuz etkileniyor. Ne kadarlık bir etki olduğunu ancak şubat sonu rakamlarında görebiliriz. Dolayısıyla ihracat sipariş teslim sürelerine uymak ve ihraç pazarlarında rekabet gücümüzü koruyabilmek için bu sorunun en kısa zamanda tamamıyla çözüme kavuşmasını diliyoruz” dedi.

SANAYİCİLER NE DEDİ?

Bazı şirketler cezaya maruz kalacak

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “3 gün kesinti bir ayda yüzde 10'dan fazla bir durma demektir. Aylık bazda bunu telafi edemeyiz ama 2-3 ayda firmaların fazla mesai ile bunu tolere edeceklerini ümit ediyoruz. BOTAŞ'ın uyguladığı gaz fiyatlarını bir görmemiz lazım. Birtakım firmalarımız fazla enerji kullanıp cezaya maruz kalacaklar. Onları da görmemiz lazım” dedi.

‘Bulunmayan enerji en pahalı enerjidir'

TL cinsinden enerji maliyetlerinin rahatsız edici bir boyutta olduğunu kaydeden Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Ürettiğimizin yarısından fazlasını ihraç eden bir sektör olarak enerji maliyetlerini ön planda tutmak yerine enerji bulunurluğunu garanti altına almayı ön planda tutmayı tercih ediyoruz. Bulunmayan enerji en pahalı enerjidir” dedi.