Satışlar düşük fiyatlar yüksek

Pandeminin ikinci yılında kısa bir toparlanma yaşayan perakende sektöründe gelecek 3 ayda satışlarda düşüş, fiyatlarda ise maliyet etkisi ile artış bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Yaz aylarında sona eren karantina süreçlerinin ardından toparlanma beklerken, yüksek enflasyon ve halkın düşen alım gücü ile sarsılan perakendede gelecek 3 ay satışlar düşük, fiyatlar yüksek olacak. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) araştırmasına göre, perakende güven endeksi AB içinde azalan iki ülkeden biri Türkiye oldu. Beklentiler de tüm alanlarda olumsuz gelişmelere işaret ediyor. Aralık 2021'de araştırma kapsamındaki TEPE anketi katılımcılarının yüzde 17'si önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 58.6'sı işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti.

FİNANSAL GELİŞMELER ETKİLİ

2015 yılı sonrasında gerileme eğiliminde olan TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), 2017 yılında en düşük seviyesine ulaşırken, salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de düşük negatif değerlerini korudu. Araştırmada gelecek 3 ayda satış fiyatlarında da artış beklendiğine işaret edilirken, “Aralık ayında, geleceğe yönelik satış, sipariş, istihdam ve mağaza sayısı dâhil olmak üzere tüm beklentiler gerek geçen yıla göre gerekse geçen aya kıyasla zayıfladı. Finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğin geleceğe yönelik beklentilerin olumsuz gelişiminde etkili olduğu değerlendiriliyor” tespitleri yapıldı.

SALGININ İLK YILINDAN KÖTÜ

Araştırmaya göre, 2020 yılında Covid-19 nedeniyle yaşanan sert düşüşler sonrası kısmi toparlanma yaşanırken, devam eden salgın süreci ve son çeyrekte finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğin olası bir toparlanmayı sınırlandırdığı belirtiliyor. TEPE anketine göre de katılımcılarının yüzde 21.6'sı geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 57.6 olarak açıklandı.

Tüm beklentiler olumsuz

■ Perakende güveni Aralık ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre düşüş göstererek 2021 yılını negatif seviyede tamamlarken, 2021 yılı ortalaması -15.1 puan oldu. Raporda, düşen güven endekslerine ilişkin, “Önümüzdeki 3 aya ilişkin tedarikçilerden sipariş, satış, istihdam ve mağaza sayısı gibi tüm beklentilerin 2020 geneline göre daha olumsuz, satış fiyatında artış beklentilerinin ise daha yüksek olduğu görülüyor” değerlendirmesi yapıldı.