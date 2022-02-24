Savaşın ayak sesleri turizmde dengeleri bozdu

Rusya-Ukrayna krizi, bu yıl Türkiye ekonomisinin bağlandığı pamuk ipliği olan turizm sektörü tarafından da endişe ile izleniyor. Yüksek hedeflerle girilen 2022’de olası bir savaş durumu dengeleri bozacak.

Sayime BAŞÇI

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Bu yıl 45 milyon turist 35 milyar dolarlık gelir hedefi ile Türkiye ekonomisi açısından kritik bir önem taşıyan turizm sektöründe savaşın ayak sesleri dengeleri bozdu. 2021'de haziran sonrası Rusya ve Ukrayna pazarlarından büyük bir turist grubunu ağırlayan ve 2022'de yaralarını sarmak için bu iki pazara odaklanan sektörde, rezervasyonlar birkaç gündür endişeli bekleyiş nedeniyle yavaşlamış durumda.

%50'LİK DÜŞÜŞ VAR

Geçen yıl 2 milyon turistin ağırlandığı Ukrayna'dan gelen rezervasyonlar neredeyse durdu. Yaklaşık 4.5 milyon turist ile 2021 yılında Türkiye'nin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya'da ise rezervasyonların yüzde 50'ye kadar düştüğü belirtiliyor. İlk tahminlere göre olası bir savaş durumunda en kötü senaryoda turizmde kaybın en az 6 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Son gelişmelerin ardından Ukrayna'dan rezervasyon akışının durduğunu, Rusya'dan rezervasyonların ise yüzde 50'lik düşüş ile devam ettiğini aktaran Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Eğer sıcak savaş olursa 7 milyona yakın turist kaybımız olur. En az 6 milyar dolarlık döviz kaybı yaşanır” dedi.

SEKTÖR YARALI

Hedefin sadece Rusya pazarında 7-8 milyon turisti yakalamak olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, şöyle konuştu: “Ukrayna ve Rusya'nın olmaması bizim dengelerimizi de bozacağı için iki yıldır yaralı, işletme sermayesini yemiş bir sektör 2022'yi nasıl atlatır bilemiyorum.”

En büyük yavaşlama Ukrayna'da

Sektör olarak bir an önce barışın sağlanmasını istediklerini aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Ukrayna'da ciddi bir düşüş olduğunu aktardı. Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere satışların iyi gittiğini ve bir yoğunluk beklediklerini kaydeden Atmaca, “Ukrayna 2020 ve 2021'de büyüyen bir pazardı. Özellikle Rusya pazarının 2022’de geçen yıla göre daha da yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye'den bölgeye giden turları etkilemedi

Son dönemde Türkiye'den Lviv ve Kiev gibi Ukrayna'daki turizm bölgelerine olan ilginin devam ettiğini ve şu an buradaki turlarda bir sorun yaşanmadığını kaydeden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Bu sadece Türkiye’yi değil, dünyanın tamamını etkileyecek bir konu. Her 100 turistten 28’i bu bölgeden geldi. Umut ediyorum ki barış sağlanır” dedi.