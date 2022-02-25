SEKA’yı kapattılar, ithal tuvalet kağıdına muhtaç ettiler

SEKA kapandığı için ülke ithal tuvalet kağıdına muhtaç hale geldi. Hükümet, ülkeye daha fazla ithal tuvalet kağıdı gelmesi için ilave gümrük vergisini kaldırdı.

Erdoğan SÜZER

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Bir zamanlar Japonya’ya bile kağıt ihracatı yapan SEKA'yı kapatıp ülkeyi ithal kağıda muhtaç hale getiren hükümet, kurların aşırı yükselmesi üzerine başta tuvalet kağıtları olmak üzere yüzlerce ithal üründen alınan İlave Gümrük Vergisini (İGV) kaldırdı.

İGV’nin kaldırılmasıyla birlikte artık ülkemize daha fazla ithal tuvalet kağıdı, peçete, havlu, inşaat malzemesi, makarna, kakao, pastacılık ürünleri ve çikolata gibi ürünler girecek.

İthalattaki ilave verginin, Rusya kriziyle yeniden tırmanışa geçen kur kaynaklı yeni zam dalgasının belirli ürünlerde kısmen de olsa engellenmesi hedefleniyor.

Hükümet, Covid 19 salgınıyla birlikte ucuzlayan ithal ürünlerin ülkeye girişini yavaşlatmak ve bu sayede yerli sanayiyi korumak amacıyla 2020 yılında bir çok ithal ürüne İGV yükü getirmişti.

Ancak, geçen 2021'de kurların aşırı yükselmesi, son olarak da Rusya kaynaklı olarak kurların yeniden yükselişe geçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Kararıyla İGV Uygulaması daraltıldı. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 500'den fazla ithal üründen alınan yüzde 15 ila yüzde 60 oranlarında değişen ilave vergi kaldırıldı.

YÜZDE 25’LİK VERGİ KALKTI

Kararla birlikte yurt dışından ithal edilen tuvalet kağıtlarına uygulanan yüzde 25 oranındaki İGV kaldırılmış oldu. Aynı şekilde ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan türden benzeri kağıt, koli kartonları, kağıt mendil, kağıt havlu, sofra peçeteleri, yatak çarşafları ve hijyenik hastane ve giyim eşyalarından da artık İGV alınmayacak.

İTHAL BEBEK BEZİ DE VAR

İGV listesinden çıkarılan ürünler arasında son dönemde fiyatı olağanüstü artış gösteren bebek bezleri de yer alıyor. İthal edilen bebek bezlerine 2020 yılında yüzde 15 oranında İGV yükü konulmuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte ithal edilen bebek bezlerinden artık İGV alınmayacak. Ancak bebek bezlerinde halen yüzde 18'lik KDV devam ettiği için kararın fiyatlara indirim olarak yansıması zor görünüyor.

Aynı şekilde fiyatı olağanüstü artan hasta bezleri ve kadın petlerinden de İGV kaldırıldı. Çocuk mamaları üzerinde zaten İGV bulunmuyordu.

EKMEKTEN MERMERE KADAR…

İGV'nin kaldırıldığı ürünler arasında makarna, ekmek, pastacılık ürünleri, çikolata ve kakao içerikli ürünler, şeker mamulleri başta olmak üzere yüzlerce ürün bulunuyor. İşte İGV'nin sıfırlandığı ürünlerden bazıları şöyle:

Resim boyaları, ahşap çerçeveler, demir veya çelikten inşaat malzemeleri, çengelli iğne, dikiş iğnesi, tıraş makinaları ve bıçakları, inciler, kıymetli taşlar, makas, kalemtıraş, eşya taşımaya mahsus elektrikli ve hibrit araçlar, vinçli taşıtlar, fren balataları, çalıdan süpürge, diş fırçaları, saç fırçaları, şenlik-işaret ve yağmur fişekleri, sis işaretleri, kaldırım taşları, karolar, mermer, traverten, çatı ve duvar kaplamaları, alçıdan eşya, tuğlalar, musluklar, lavabolar, küvetler, alafranga tuvalet taşları, cam tuğlalar, ahşap büyük ve küçük sandıklar, ambalajlar, ahşap kablo makaraları, ahşap paletler, ahşap variller, fıçılar, kovalar…

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