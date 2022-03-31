Serveti pandemide 10 kat arttı: 2024’te dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir

Dünyanın en zengin insanları listesinin zirvesinde yer alan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın son bir yılda kazandığı para, listenin üst sırasındaki rakiplerini geride bıraktı.

Musk’ın serveti pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 10 kat artarken ünlü milyarderin 2024 yılında dünyanın ilk dolar trilyoneri olabileceği öngörülüyor.

Forbes dergisinin milyarderler listesindeki anlık verilere göre ünlü milyarder son servetine 1 yılda 138 milyar dolar eklerken listedeki en yakın rakibi Amazon CEO’su Jeff Bezos’un servetinin 97 milyar üstüne çıkmayı başardı.

Forbes verilerine göre, Elon Musk’ın serveti son 1 yılda yüzde 92 oranında artarken en yakın rakibi Amazon CEO’su Jeff Bezos’un servetindeki artış yüzde 9’da sınırlı kaldı. Bunun yanında geçtiğimiz yıl ilk 10’da yer alan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in net serveti 97 milyar dolardan 81,3 milyar dolara geriledi.

Listede dikkat çeken bir diğer artış ise Hindistan’da enerji işi yapan Gautam Adani’nin servetinde oldu. Adani’nin serveti son bir yılda neredeyse ikiye katlandı. Pandemi yılı olan 2021 yılında şu anda ilk onda yer alan 10 zenginin serveti ortalama yüzde 35 artış gösterdi.

Pandemi dönemini kapsayan 2020-2021 yılları içerisinde dünyanın en zenginlerinin serveti iyice artarken bu artışta başı ünlü milyarder Elon Musk çekti. Musk pandeminin başlangıcı olan Mart 2020’den bu yana servetini yaklaşık 10 kat artırdı.

Musk’ın Mart 2020’de 24,6 milyar dolar olan servetindeki en büyük değişim geçen yıl görüldü. Musk’ın serveti 2020 yılında yaklaşık 150 milyar dolardan fazla artış gösterdi.

MUSK SERVETİNİ NASIL KATLADI?

Peki ünlü milyarder Elon Musk’ın serveti rakiplerini nasıl geride bıraktı?

Öncelikle Tesla dünyanın en hızlı büyüyen otomobil şirketi. Şirket, 2021’in dördüncü çeyreğinde 308 binden fazla elektrikli araç teslim ettiğini açıklamıştı. Bu rakam üçüncü çeyrekte üretilen 241 bin 300’lik rekor üretimden yüzde 28 daha yüksek.

Elektrikli araç üreticisi Tesla yıllar içerisinde büyük bir üretim ve sipariş başarısı yakalasa da Musk’ın asıl servetinin borsada işlem gören hisseleri üzerinden yapılan hesaplamalarla oluştuğu tahmin ediliyor.

Örneğin mart 2020’de NASDAQ borsasında 85 dolar olan bir Tesla hissesi bugün 1100 dolar civarında işlem görüyor. Bu da Musk’ın servetindeki artışa yakın bir artışa işaret ediyor.

2024’TE İLK DOLAR TRİLYONERİ OLABİLİR

Öte yandan ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yapılan bir tahmine göre, dünyanın en zengin adamı olan Musk, 2024 yılına kadar dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir. Ancak analistler, Musk’ı trilyoner statüsüne getirecek olan şirketin elektrikli otomobil şirketi Tesla’dan ziyade uzay şirketi SpaceX olduğu görüşünde.

Musk’ın serveti 2017’den bu yana her yıl ortalama yüzde 129 artış gösterdi. Bu hesaba göre Musk iki yıl içinde trilyoner olabilir. Hesaplamalara göre 2024 yılında 52 yaşına girecek olan Musk’ın 1,38 trilyon dolar net değere ulaşabileceği belirtiliyor.

ABD DAHA ÇOK VERGİ ALMAK İSTİYOR

Zenginlerin serveti böylesine büyük bir hızda artarken ABD’de milyonerlerden alınması planlanan servet vergisi de tekrar gündeme geldi.

ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın hafta başında açıkladığı 2023 bütçe teklifi, ABD’de serveti 100 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 20 bin vergi mükellefini kapsıyor. Bu vergi yasalaşırsa ABD’de en çok vergi ödeyecek kişiler de multi milyarderler olacak.

University of California Berkeley’den ekonomist Gabriel Zucman’ın analizine göre Biden’ın önerisi, serveti 280 milyar doları geçen, yedi çocuk babası Elon Musk’ın 10 yılda mevcut sisteme göre 50 milyar dolar daha fazla vergi ödemesini öngörüyor.

Beyaz Saray, 10 yılda bu tedbirden elde edilmesi beklenen 360 milyar doların yarısından fazlasının, ülkenin yaklaşık 700 milyarderinin vergi ödemelerinden sağlanacağını açıkladı.

Musk, geçen yıl benzer bir teklifin gündeme gelmesi üzerine Twitter’da, “Sonunda başkalarının parası biter ve sizin peşinize düşerler” demişti.

İlginizi Çekebilir BioNTech'ten 2021'de 10,3 milyar Euro net kâr