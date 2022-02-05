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TESK’ten ‘esnafa özel elektrik tarifesi’ talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığına dikkat çekerek "Esnafa özel bir tarife uygulanmalı" talebinde bulundu.

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TESK’ten ‘esnafa özel elektrik tarifesi’ talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Biriken borçlar nedeniyle yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı” dedi.

Palandöken, yapılan zamlarla esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığına dikkat çekti.

‘ÖDENEMEZ HALE GELDİ’

“Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws’ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

“Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken, kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi.” (İHA)

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