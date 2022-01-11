Stratejik ürünlere kamu desteği şart

Hammaddede ithal girdisi yüksek olan hazır giyim sektörü, iplik ve likra kumaş gibi yurtdışından gelen ürünlerin imalatı için devletten adım atılmasını bekliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Toplam ithalatın yaklaşık yüzde 85'inin hammaddeden oluşması, Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulmasını zorlaştırıyor. Üretimde güçlü olunan sektörlerde dahi stratejik önemli hammaddelerde dışa bağımlılık yaşanıyor. Hazır giyim sektöründe benzer bir durumun yaşandığını söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Karaca, dışa bağımlılıktan kurtulmak için devletin ithalatta stratejik ürünlerin Türkiye'de üretimi için harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Üretim için acil adım atılması gerektiğini vurgulayan Karaca, “Gömlek ipliğinden likra kumaşa kadar dışa bağımlıyız. Bunlar gibi ürünlerin üretimi için gereken teşvikler sağlanmalı. Bir an önce başlamak lazım. Cari açık ve işsizlik bu şekilde azalır” dedi.

YENİDEN KURGULANMALI

Sanayi kurgusunun baştan oluşturulması gerektiğini ifade eden Karaca, İstanbul'un artık bu yükü taşıyamadığını ve Anadolu'ya göç edilmesi gerektiğini kaydetti. Karaca, “Anadolu'da teşvik sistemi bazı sektörler için olumsuz oluyor. Büyük şirketler hariç tutunulamıyor. Mesela Çin'deki gibi şehirler tek sektör için kurgulanabilir. Böylece yan sanayi de oraya gider” dedi.

Yüzde 25 döviz satışı yatırımları vurur

Yeni düzenleme ile ihracat gelirinin yüzde 25'inin Merkez Bankası'na satışının sanayiciyi olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Özkan Karaca, yüzde 25 kâr eden ihracatçının çok az olduğunu kaydetti. Bu kararın yatırımları da olumsuz etkileyeceğini ifade eden Karaca, “İşçilik, servis ve yemek dışında hazır giyimde çoğu işlemi döviz olarak yapıyorsunuz. Öyleyse hammadde ve aramalı için de döviz değil Türk Lirası faturası kesilsin kararı alınsın. Uygulama mutlaka gözden geçirilmeli” diye konuştu.