Türkiye, Lübnan’dan hurda metal ithalatına uygulanan yasağı kaldırdı

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Türkiye'nin Lübnan'dan hurda metal ithalatına uyguladığı yasağı kaldırdığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Türkiye’nin Lübnan’dan hurda metal ithalatına uyguladığı yasağı kaldırdığını açıkladı.

Haber, dün Lübnan’ın ulusal haber ajansında yer aldı.

100 MİLYON DOLAR YENİ PARA GİRİŞİ SAĞLAYACAK

Salam, Türkiye’nin bu kararıyla beraber Lübnan’ın her yıl 100 milyon dolar yeni para girişi sağlayacağını açıkladı.

Salam, Lübnan Başbakanı Najib Mikati başkanlığında geçen hafta bir heyetle Türkiye’ye yapılan ziyaret sırasında bu kararın alındığını belirti. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Erdoğan: Lübnan'la ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolara ulaştı

İlginizi Çekebilir Lübnan ekonomisi tarihin gördüğü en büyük krizlerden birini yaşıyor

İlginizi Çekebilir Lübnan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında