Türklerin altın sevdası enflasyona yenildi

Merkez Bankası (TCMB) altın alımlarını hızlandırırken yatırım amaçlı perakende altın ile altın takı talebinde düşüş yaşandı.

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Dünya Altın Konseyi 2022 ilk çeyrek Altın Talebi Trendleri Raporu'na göre yılın ilk çeyreğinde yatırım amaçlı külçe ve altın para alımları dünya genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 gerileyerek 282 tona düştü. Bu düşüşte Türkiye'deki gerileme etkili oldu. Türkiye'de yatırım amaçlı külçe ve altın para satışları geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 77 düştü. Alımlar 44.3 tondan 10.1 tona geriledi. Türkiye'de ilk çeyrekte altın takı satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik düşüşle 7 tona geriledi.

GELİRLER DÜŞTÜ

Dünya Altın Konseyi analistleri TL'deki zayıflama ve artan fiyatların tüketiciyi alım yapmaktan alıkoyduğunu bildirdi. Raporda “Türk tüketicilerin artan yerel enflasyon ve düşen gelirlerle mücadele ettiği bir dönemde altın talebinin düşmesi şaşırtıcı olmadı” denildi.

TCMB altın rezervini en çok artıran ikinci ülke

– Yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları 84 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Mısır Merkez Bankası bu dönemde 44 tonla dünyada en fazla alım yapan merkez bankası oldu. Bu ülkeyi 37 ton altın alımı ile TCMB ve 6 tonluk alımla Hindistan Merkez Bankası takip etti. Türkiye resmi altın rezervi büyüklüğünde 13. sıraya yerleşti. TCMB’nin toplam rezervlerinde altının payı yüzde 28 oldu.