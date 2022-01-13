Unicredit’ten Türkiye tahminleri: Dolar, enflasyon, faiz, seçim…

İtalya'nın en büyük bankası Unicredit, Türkiye için dolar, enflasyon, büyüme, bütçe ve seçim tahminlerini açıkladı. Bankaya göre 'kusursuz fırtına' yaklaşıyor.

Derleyen: Emre DEVECİ

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İtalya'nın en büyük bankası Unicredit tarafından dün yayımlanan 2021 yılı birinci çeyrek ‘Orta ve Doğu Avrupa' raporunda Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir bölüm de yer aldı.

Türkiye değerlendirmesinde, döviz kurlarından enflasyona, Merkez Bankası (TCMB) politika faizinden bütçe açığına kadar birçok kalem için tahminler yer alırken, seçimlere ilişkin de senaryolara yer verildi.

ENFLASYON YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE OLACAK

Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 10,7 oranında büyüdüğünü öngören banka, büyümenin 2022'de yüzde 4,7'ye, 2023'te yüzde 4,1'e gerileyeceği tahminine raporda yer verdi.

2022 sonunda yüzde 36'ya yükselen resmi tüketici enflasyonunun 2022 sonunda yüzde 37 olacağını, 2022’nin genelinde yüzde 50’nin üzerinde olacağını öngören banka, 2023 sonu için ise iktidar değişimi senaryosunu baz alarak enflasyon için yüzde 18,7 tahmininde bulundu.

Banka, 2021'de yıl ortalamasında yüzde 19,6 olan enflasyonun, 2022'de ortalama yüzde 50,4'e yükseleceğini öngördü.

DOLAR İÇİN 18 TL TAHMİNİ

Unicredit, raporda dolar ve euro kuru tahminlerine de yer verdi. 2021'i 13,30 ile kapatan dolar/TL'nin 2022 sonunda tekrar 18'e yükseleceğini öngören banka, yine 2023'te iktidar değişimi senaryosuyla kurun 13,50'ye gerileyeceğini öngördü.

Bankaya göre, 2021 ortalaması 8,90 olan dolar/TL'nin, 2022 ortalaması 16,41, 2023 ortalaması 16,46 olacak.

2021'i 15,08 ile kapatan euro/TL için bankanın 2022 sonu tahmini 19,80 2023 sonu tahmini ise 14,58.

2021'de ortalama 10,49 olan euro/TL'nin 2022'de 18,20, 2023'te 17,82 olması bekleniyor.

MERKEZ’İN FAİZ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

TCMB’nin faiz oranının siyasi baskıyla 2022'de yüzde 14'ten yüzde 12'ye inmesini öngören banka, 2023 sonunda ise yine iktidar değişimi senaryosunu baz alarak yüzde 23'lük politika faizi öngörüyor.

TCMB’nin faiz indirimleri ve TL'deki değer kaybının finansal koşulların sıkılaşmasına neden olabileceğini ve finansal istikrarı tehdit edebileceğine işaret eden banka, hayat pahalılığındaki artışın da 2023'te yapılması öngörülen seçim öncesinde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay düzeyini düşürebileceğini vurguladı.

‘İKTİDAR DEĞİŞİRSE MERKEZ FAİZ ARTIRIR’

2022'nin genelinde enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde kalabileceğine işaret eden banka, Haziran 2023'teki seçimi muhalefetin kazanması durumunda Merkez Bankası'nın pozitif reel faiz vererek daha geleneksel (ortodoks) para politikasına dönebileceğini, bunun da sermaye girişleri ile TL'de değer kazancını sağlayabileceğini öne sürdü.

‘KUSURSUZ FIRTINA YAKLAŞIYOR’

TL'deki değer kaybının da, TCMB faiz indirimleri devam ettikçe ve reel faizler aşırı negatif bölgede kaldıkça devam edeceğine dikkat çeken banka, hükümetin bu durumda TL'deki değer kaybını yavaşlatmak için daha fazla rezerv eritmeyi ya da likidite sınırlamalarına gitmeyi tercih edebileceğini yazdı.

Türkiye'nin tüm maliyetlere rağmen düşük politika faizi politikası izlediğini belirterek “kusursuz fırtına yaklaşıyor” başlığını kullanan banka, kur korumalı mevduata da değindi ve bu ürünün kuru frenlemek için yeterli olmayacağını öne sürdü.

‘EK ÖNLEMLER GELEBİLİR AMA TERS TEPER’

Hükümetin önümüzdeki dönem TL'deki değer kaybının önüne geçmek için yurt dışı piyasalardaki TL likiditeyi kısmak ve TL'den dövize dönüşü sınırlandırmak gibi ek önlemler alabileceğini belirten banka, bu tür önlemlerin geri tepebileceği uyarısında bulundu.

Hükümetin düşük politika faizi politikasına rağmen piyasa faizlerinin son dönemde arttığına ve finansal koşulların sıkılaşmaya başladığına işaret eden banka, hükümetin kredi hacimlerini büyütmeleri için bankaları zorlayabileceğine ancak özel bankaların bu konuda gönülsüz olabileceğine dikkat çekti.

SEÇİM TAHMİNLERİ

Bütçe açıklarının önümüzdeki dönemde artmasını bekleyen Unicredit, milli gelire oranla 2021'de yüzde 2 olan bütçe açığının 2022'de 3,9, 2023'te yüzde 4'e yükselmesini bekliyor.

Seçimlerin normal tarihinde, yani 18 Haziran 2023'te düzenlenmesini öngören banka, Erdoğan'ın ekonomik önlemlerle oy oranını artırmaya çalıştığını, ittifak ortakları AKP ile MHP'nin seçim kanunu değiştirmek istediğini ve bu durumda seçimin değişiklikten en az bir yıl sonra yapılabileceğine işaret eden banka, hükümetin oy oranının anketlerde düşmesi ve AKP ile MHP ittifakının bozulması durumunda 2022'nin ikinci yarısında erken seçime gidilebileceğini öne sürdü.

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