Üretici enflasyonunda artış sürüyor

Yurt içi üretici fiyat endeksi martta yıllık yüzde 114,97, aylık yüzde 9,19 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin üretici fiyatlarını endeksini açıkladı. Şubatta 3 haneyi gören üretici fiyat endeksindeki artış martta da devam etti.

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,30 arttı. Yİ-ÜFE şubatta yıllık yüzde 105 olarak gerçekleştirerek 1994 yılından sonra ilk kez üç haneyi görmüştü.

GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 228

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 75,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,70, enerjide yüzde 214,87 ve sermaye malında yüzde 76,55 artış olarak gerçekleşti.

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