Vadesi geçmiş vergi borçları için düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerinin vadesi geçmiş vergi borçları, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan alacaklarından mahsup edilebilecek.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeme belgelerinde vadesi geçmiş vergi borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Hak sahiplerinin vadesi geçmiş vergi borçları, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan alacaklarından mahsup edilebilecek.

‘FAİZ YÜKÜ ALTINA GİRMELERİ ENGELLENECEK’

Uygulama ile hak sahiplerinin, ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle verginin zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak faiz gibi yükler altına girmelerinin ve vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetlerinin önlenmiş olacağı belirtildi.

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