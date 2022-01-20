Yabancıların çıkışı sürüyor: İki haftada 2,3 milyar dolar gitti

Yabancıların 2022 yılın ilk haftasında menkul kıymetler ve swap piyasasından toplam çıkışı 2,3 milyar dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Yabancı yatırımcıların Türkiye’den çıkışı geçen hafta da devam etti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 7-14 Ocak haftasında yabancılar Türkiye’de nette 76,3 milyon dolarlık tahvil, 55,1 milyon dolarlık da hisse senedi sattı.

Yabancılar ocak ayının ilk haftasında da nette 71,6 milyon dolarlık tahvil, 142,9 milyon dolarlık hisse senedi satmıştı. Yabancılar üst üste 8 haftada Borsa İstanbul’dan nette çıkışa imza atmış oldu.

YABANCILARLA SWAPLAR DİBE VURDU

Yabancılar ayrıca, Türk bankalarıyla yaptıkları swap (para takası) miktarını da geçen hafta 252 milyon dolar daha azaltarak 1,75 milyar dolarlık tarihi düşük seviyeye çekti.

Yabancılar ocak ayının ilk haftasında da swap piyasasından 1,7 milyar dolarlık çıkışa imza atmışlardı.

Böylece yabancılar 2022 yılı Ocak ayının ilk iki haftasında Türkiye’de menkul kıymet ve swap piyasasından toplamda yaklaşık 2,3 milyar dolarlık çıkışa imza atmış oldular.

MERKEZ’İN REZERVİ BRÜTTE ARTTI NETTE AZALDI

TCMB’nin brüt rezervi 14 Ocak haftasında 109,5 milyar dolardan 109,8 milyar dolara yükseldi. Bankanın net rezervi ise 7,9 milyar dolardan 7,4 milyar dolara geriledi.

7 Ocak haftasında eksi 56,9 milyar dolar olan bankanın swap hariç net rezervi ise eksi 14 Ocak haftasında eksi 56,7 milyar oldu.

YERLEŞİKLERİN DÖVİZİ AZALDI

14 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat stoku 80 milyon dolar azalışla 234,2 milyar dolara geriledi.

Yerleşiklerin yabancı para mevduatında 14 Ocak haftasında parite etkisinden arındırılmış azalış ise 1 milyar 396 milyon dolar oldu. Bunun 829 milyon doları gerçek kişilerden, 568 milyon doları şirketlerden kaynaklandı.

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