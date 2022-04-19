Yanlıştan dönülmezse hasar büyüyebilir

Küresel ölçekte güç kazanan doları 15 liranın altında tutmak giderek zorlaşıyor. İktisat kurallarına aykırı faiz politikalarına devam etmenin maliyeti artıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, enflasyonla savaş kapsamında daha sıkı bir para politikasına doğru ilerlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da elini daha hızlı tutacağı beklentisiyle dolar küresel ölçekte güç kazanıyor.

Dün sabah doların piyasa kuru olan dolar endeksi 100.6 seviyesinden haftaya başlarken, doların piyasa faizi olan 10 yıllık tahviller ise yüzde 2.88 seviyesine yükselerek Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeye geldi. Dolar karşısında Euro 2 yılın, Japon Yeni 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yurtiçinde ise dolar dün 14.6440 liradan başladığı günü 14.6350 liradan tamamladı. Kamunun döviz satışları ile 15 lira altındaki seviyesini bir süredir koruyan dolar, Merkez Bankası'nın politika faizinde indirim serisini başlattığı 23 Eylül 2021'deki seviyesinin

yüzde 66 üzerinde seyrediyor.

EN ÖNEMLİ SİLAHTI

Hükümetin Merkez Bankası'nı ve onun enflasyon ile mücadeledeki en önemli silahı olan faizi önemsizleştirerek Türkiye ekonomisine ağır hasar verdiğini belirten uluslararası finans ve bankacılık uzmanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu, Türk Lirası'nın enflasyona karşı savunmasız bırakıldığını kaydetti. Sosyal medya hesabında öngörülerini paylaşan Babuşcu, “Enflasyon ve kur sorununu (ekonomik krizi) iktisat teorisine aykırı faiz politikaları ile kendileri yarattılar. Son 6 ayda Türkiye ekonomisine ağır hasar verdiler. Yanlışlarını kabul edip dönmezlerse önümüzdeki 6 ay bu kadar daha hasar verecekler” yorumunu yaptı.

KKM ile ‘sabit kur rejimi' tutmaz

■ İstanbul Analytics dün yayınladığı raporda, “TCMB her hafta kapsamı genişleyen Kur Korumalı Mevduat ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki ‘seçime kadar mühleti' sabit kur rejimiyle atlatmaya çalışıyor' denildi. Şimdiden döviz tevdiat hesaplarının artışa geçtiğine ve mayısta yüksek dış borç ödemeleri görünen kurumsalların döviz alımını hızlandırdığına işaret edilen raporda, bu planın imkansız olduğu vurgulandı.

Zorunlu karşılıkta faizi sıfırladı

■ Merkez Bankası (TCMB) TL cinsi zorunlu karşılıklara uyguladığı faiz oranını sıfıra çekerken, gerçek kişilerde dövizden dönüşüme uyguladığı ilave faiz ödemesini de sonlandırdı. TCMB, Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının yüzde 0 olarak belirlendiğini, yurtiçi yerleşik gerçek kişilere ait hesapların dönüşümüne bağlı olarak TL zorunlu karşılıklara ilave faiz/nema ödenmesi uygulamasına son verildiğini duyurdu.