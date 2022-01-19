Yatırım gurusu Türkiye’ye yatırımı düşünmüyor

ABD'li ünlü yatırımcı Jim Rogers, TL'deki değer kaybı nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmediğini söyledi.

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Uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak adlandırılan ABD’li yatırımcı Jim Rogers, Türkiye’nin görünümünü yatırım açısından değerlendirdi.

Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Rogers, kur dolayısıyla Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmediğini belirtti.

Bloomberg HT yayınına katılan Rogers, “Türkiye'ye birkaç kez geldim ve ülkenizi çok seviyorum ama şu an için konuşmak gerekirse yerel para biriminin durumu nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmüyorum.” dedi.

Rogers, “Eğer ülkede para biriminin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız bu, o ülkede yapacağınız çoğu yatırımın iyi bir getirisi olmayacağı anlamına gelir. Ben Türkiye ekonomisinin veya para biriminin nasıl yönetilmesi gerektiğini söyleyemem ama düşmeye devam edecek gibi görünüyorsa ben reel varlıklara yatırım yapmayı düşünürüm” değerlendirmesinde bulundu.

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