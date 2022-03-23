Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın hakkında suç duyurusu

Yemeksepeti işçileri, kendilerine ‘nankör’ diyen Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde örgütlenme hakkı ve ücret zammı için mücadele eden Yemeksepeti işçileri, kendilerine ‘nankör' diyen Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yemeksepeti'nin eski CEO'su ve kurucu ortağı Nevzat Aydın, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde hakkını arayan Yemeksepeti işçilerine ‘nankör' demesi tepki çekmişti.

Aydın'ın açıklamasının ardından Yemeksepeti Moto kuryeler, Banabi depo işçileri Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde harekete geçti.

NEVZAT AYDIN'A 4 SUÇLAMA

Yemeksepeti işçileri, Nevzat Aydın hakkında, “İş ve Çalışma Hürriyetini Tahdit”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığı Alenen Tahrik” suçlarını işlediğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yemeksepeti işçileri tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi:

“Ekmeğim için çalışmam, bu ülkenin bir vatandaşı olarak anayasal haklarımı kullanmak istemem ile sanki şahsıma bağ bağışlıyormuş gibi bir üslupla kendini Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde görerek şahsımı tüm kamuoyu gözü önünde nankör diyerek aşağılaması ve bu ekonomik ortamda ve hayat pahalılığında başkaca bu işi yapacak olanlara karşı rekabeti kızıştırarak paket servislerde yetiştirme gayretim bir yana diğer motor kuryelere hedef yaptırmak suretiyle açık ve yakın tehlike suçlarını işleyen bu kişiden şikâyetçi ve davacıyım”

‘HAKARET VE İŞTEN ATMA TEHDİDİ VAR’

Suç duyurusuna ilişkin Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yaptı. Küçükosmanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Nevzat Aydın, sefalet ücretine karşı mücadele eden işçileri “Nankörlükle” suçlamış ve şimdi görevde olan Yemeksepeti Ceo'sunu, işçileri işten çıkartması konusunda yönlendirmek istemiştir. Nevzat Aydın'ın işçi ve sendika düşmanlığını biz zaten biliyoruz; işkolu değişikliği yaparak sendikamız üyesi 2000 işçinin sendika üyeliğinin düşmesine sebep olmuştur. Bugün burada sembolik olarak başlattığımız suç duyurusu diğer illerde devam edecektir. Türk Ceza Kanununun 117. ve 118. maddesine göre Yemeksepeti işçilerine yönelik bir taraftan hakaret bir taraftan da işten atma tehdidi vardır.”

Küçükosmanoğlu, “Yemeksepeti işçilerinin talepleri çok nettir. Yemeksepeti işçileri 5500 TL net ücret, işkolunun ‘Taşımacılık' işkoluna geçirilmesi, sendikal faaliyetin güvence altına alınması, esnaf kurye modelinin kaldırılmasıdır” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Küçükosmanoğlu konuşmasını bitirirken, Nakliyat-İş Sendikası'nın Yemeksepeti işçileri haklarını alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğini ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve insanca yaşayabilecek ücret alana kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Açıklamadan sonra Yemeksepeti işçileri, hazırlamış oldukları dilekçeleri Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

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