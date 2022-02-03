Yerlilerin döviz mevduatı 2,2 milyar dolar azaldı

Yurtiçi yerleşiklerin döviz ve kıymetli maden mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 2,2 milyar dolar azaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurtiçi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 2,2 milyar dolar azaldı.

Yurtiçi tasarruf sahipleri TL’nin getirisinin giderek daha fazla eksiye geçmesinin de etkisiyle geçtiğimiz yıllarda tasarruflarının büyük kısmını dövize ve altına geçirirken, mevduat içinde döviz payı Aralık ortasında yüzde 69’a kadar çıkarak zirve yaptı.

Oran daha sonra gerilese de tarihsel olarak yüksek seviyelerde kaldı. Mevduat içindeki döviz oranı geçen hafta itibarıyla, bir önceki haftaya göre 0,4 puan düşüşle yüzde 62,3’e indi.

2,2 MİLYAR DOLAR AZALDI

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre 28 Ocak itibarıyla yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin parite etkisinden arındırılmış mevduat ve kıymetli maden hesapları 1,4 milyar dolar, tüzel kişilerin hesapları ise 758 milyon dolar azaldı.

Döviz kurları ile altındaki fiyat değişimlerinin arındırıldığı parite etkisinden arındırılmış veri uzmanlar tarafından yakından izleniyor.

Arındırılmamış verilere bakıldığında gerçek kişilerin döviz ve kıymetli maden mevduatları 2,7 milyar dolar düşüşle 141,3 milyar dolar, tüzel kişilerinki ise 1,4 milyar dolar düşüşle 86,9 milyar dolar oldu. (REUTES)

İlginizi Çekebilir Fiyatlar kontrolden çıktı: Böylesi en son 52 yıl önce olmuştu