Zuckerberg bir günde 29 milyar dolar kaybetti

Facebook’un kurucularından Mark Zuckerberg Meta Platforms hisselerinin bir günde yüzde 26 oranında rekor düşüşü sonucu 29 milyar dolar kaybetti. Diğer milyarder Jeff Bezos ise kişisel değerine 20 milyar dolar eklemeye hazırlanıyor.

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ABD piyasalarının kalbi Wall Street’te Nasdaq Borsası’nda işlem gören Meta Platforms inc. hisselerinde yaşanan yüzde 26’lık sert düşüş sonucu şirketin piyasa değeri bir günde 200 milyar dolardan fazla eridi. 323 dolar seviyelerinden işlem gören şirketin hisseleri 237.76 dolara geriledi. NYSE’de bir ABD şirketi için şimdiye kadarki en büyük tek günlük piyasa değeri silme işlemi yaşandı. Bunun sonucunda Forbes’a göre, Meta hisselerinin yüzde 12.8’ine sahip CEO Zuckerberg’in net serveti 85 milyar dolara geriledi. Zuckerberg’in bir günlük servet düşüşü, şimdiye kadarki en büyük düşüşlerden biri ve Tesla Inc’in üst düzey patronu Elon Musk’ın Kasım ayında 35 milyar dolarlık tek günlük kağıt kaybından sonra geliyor. 29 milyar dolarlık yok oluşun ardından Zuckerberg, Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesinde Hintli iş adamları Mukesh Ambani ve Gautam Adani’nin altında on ikinci sırada yer alıyor. Zuckerberg, 2021’deki teknoloji devrinden önce geçen yıl 4.47 milyar dolarlık Meta hissesi satmıştı.

EN ZENGİNLER LİSTESİNDE 3. SIRADA

Refinitiv verilerine göre, e-ticaret perakendecisi Amazon’un kurucusu ve başkanı olan Jeff Bezos, şirketin yaklaşık yüzde 9.9’una sahip. Forbes’a göre aynı zamanda dünyanın en zengin üçüncü adamı. Forbes’a göre, Bezos’un net değeri bir önceki yıla göre %57 artarak 2021’de 177 milyar dolara yükseldi. Jeff Bezos ise kişisel değerine 20 milyar dolar eklemeye hazırlanıyor. REUTERS