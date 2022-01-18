24 ilde 64 IŞİD şüphelisi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik 24 ilde yürütülen soruşturmada 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda 64 şüpheli tespit edildi.

ESİR BACILAR İÇİN YARDIM

Şüphelilerin, MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarıyla Türkiye’de ikamet eden ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten IŞİD silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak’, ‘tevhide çağrı’, ‘kefaret’, ‘Suriye için’, ‘medrese infak yardımı’, ‘esir bacılar için yardım’, ‘darul erkam’ açıklamalarıyla, örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımda bulundukları belirlendi.

Örgüte maddi kaynak sağlayarak ‘terörizmin finansmanı’ suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verildi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.