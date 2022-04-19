6 ilde rüşvet, şantaj operasyonu: 11 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Muğla merkezli 6 ilde 18 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da örgütlü bir şekilde vatandaşları sahte belgelerle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 18 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde; A.S., H.Ş., M.Ö., Ş.Ş., B.Ş., A.A., Y.D., F.E., T.M., A.K., M.Y. isimli toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Düzenlenen operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 550 bin TL ve 8 bin 200 pound nakit para ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Şantaj, 6136 SKM” suçlarından yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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